Что делать, если в магазине вы случайно разбили товар?

Юрист поясняет, нужно ли покупателю платить за разбитый товар

Доцент юридического факультета Университета им. Страдиня Инга Кудейкина отмечает - закон устанавливает, что каждую потерю, которая не случайна, нужно возместить. О возмещении потерь можно говорить только в случае, если произошедшее имеет четыре предварительных условия:

Со стороны человека были совершены противоправные действия

Доказана вина человека

Возникли потери

Причина потерь - противоправные действия.

Последнее условие - это то, что помогает отделить потери, которые необходимо возместить, от тех, которые возникли случайно и возмещать которые не нужно.

В частности, не нужно возмещать потери, возникшие в результате того, что покупатель совершал обычные действия, относящиеся к покупке, в частности, осматривал товар, аккуратно клал его в корзину, однако товар все равно был поврежден или разбит.

Иначе стоит оценивать ситуацию, когда покупатель действовал умышленно безрассудно, поставив товар на полку, небрежно взяв его в руки или кинув в корзину и т. д. В таких случаях убытки подлежат возмещению.

"Хочу отметить, что возмещение убытков - это гражданский спор,

поэтому если покупатель не хочет возмещать потери, так как считает, что в их причинении не виновен, то у продавца есть право обратиться в суд, а не вызывать охрану и требовать оплаты", - пояснила юрист Инга Кудейкина.

"Единственный инструмент действия охранника в таких случаях - вызов Госполиции, чтобы выяснить личность покупателя и у продавца или владельца товара была бы возможность подать в суд в соответствии с Гражданским законодательством и Гражданским процессуальным законодательством", - добавила Кудейкина.

Однако чтобы не возникло разногласий, "у продавца есть обязанность контролировать безопасность своих товаров, выбирая соответственное расположение товара на полке и обеспечивая достаточно широкие проходы в помещениях магазина, в свою очередь у покупателя есть обязанность внимательно относиться к товарам продавца и относиться к ним с той же заботой, как к его собственным вещам, до минимума снижая риски, связанные с тем, что товар может быть поврежден или разбит", - отмечает доцент RSU Инга Кудейкина.

Представители магазинов поясняют, что делать в таких ситуациях

Директор департамента по корпоративным отношениям Янис Бесерис порталу Apollo.lv рассказал, что все магазины Maxima оборудованы с мыслями в первую очередь об удобствах покупателя, чтобы товар было легко осмотреть и легко взять.

"В ситуациях, когда повреждается товар, находящийся на полках магазина или в отдельной зоне, то ответственность за это берет на себя магазин и компенсация с покупателя не просится, если это не было намеренными действиями.

Обычно все ситуации, когда товар повреждается случайно, решаются оперативно. Призываем покупателей сразу же сообщать о случайно поврежденном товаре сотрудникам магазина, чтобы они осуществили уборку конкретной зоне и заменили поврежденный товар на новый продукт", - сказал Бесерис.