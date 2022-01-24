"Карта рижанина" стоимостью 775 евро уже более пяти лет ждет своего первого покупателя

Напоминаем, что в 2016 году Рижская дума решила, что "Карту рижанина" за 775 евро в год могут приобрести лица, не задекларированные в Риге, или лица, не владеющие недвижимостью в Риге. "Карту рижанина" администрирует компания Rīgas satiksme.

Инесе Розите, представитель компании Rīgas satiksme, рассказала порталу TVNET, что за более чем пять лет никто так и не купил "Карту рижанина" за 775 евро.

Как объясняла Рижская дума, плата за покупку карты в размере 775 евро оценивается Департаментом финансов. Налоговая выгода с одного лица составляет примерно 1550 евро, половина из которых вычитается, таким образом, сумма покупки карты основана на этом расчете.

Розите также сообщила, что на 31 декабря прошлого года Rīgas satiksme выдала всего 5 148 223 "Карты рижанина", которые лица имеют право получить бесплатно.