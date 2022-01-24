Переброска войск, поставки оружия и эвакуация из посольств. Как развивается "украинский кризис"

Кроме того, 21 января США официально разрешили Эстонии, Литве и Латвии поставлять оружие американского производства в Украину. Эстония собирается передать некоторое количество противотанковых комплексов Javelin, а Литва и Латвия планируют поставить в Украину переносные зенитно-ракетные комплексы Stinger.
Еще одна поставка вооружений из Эстонии блокируется Германией. Речь идет о передаче буксируемых гаубиц Д-30 советского производства, которые находились в ГДР, затем были переданы Финляндии, а в результате оказались в Эстонии. Поставки этих артиллерийских систем должны одобрить в Хельсинки и Берлине, однако германские власти пока не дали своего согласия.
Великобритания со своей стороны уже передала Украине одноразовые переносные противотанковые комплексы NLAW. Это была первая поставка британского оружия Украине. Однако военное и военно-техническое сотрудничество двух стран продолжается уже несколько лет.
Летом 2021 года Лондон и Киев договорились о совместном строительстве ракетных катеров. Британия также передаст Украине два тральщика, выведенные из состава Королевского военно-морского флота. Они пройдут модернизацию.
С 2015 года Великобритания обучает украинских военных, подготовив за это время 21 тысячу человек.
Как идут переговоры
В середине января Россия провела ряд переговоров по вопросам безопасности, в том числе с США и НАТО. Поводом для обсуждения стали требования Москвы, которые на Западе назвали ультиматумом, поскольку поступили они как раз на фоне роста напряженности на украинской границе и стягивания туда российских войск.
Сама Россия характеризует список этих требований как предложения по новой архитектуре европейской безопасности. Ключевое из этих требований - официальный отказ НАТО от дальнейшего расширения на восток и гарантии непринятия Украины в альянс.
Последним этапом этого цикла переговоров на данный момент стала встреча главы МИД России Сергея Лаврова с госсекретарем США Энтони Блинкеном в Женеве, прошедшая 21 января.
Лавров по итогам этих переговоров в очередной раз заявил, что никто из российских официальных лиц никогда не угрожал Украине. В тот же день по теме высказался и президент Беларуси Александр Лукашенко: "Ни мы, ни русские не хотим воевать. Но если начнут разворачивать против нас армии, запугивать - ломанем так, мало не покажется!"
Хотя об успешности переговоров в Женеве говорить пока не приходится, считать ситуацию тупиковой пока рано - стороны дают понять, что возможности для дипломатического решения ситуации остаются.
Лавров по итогам переговоров заявил, что Блинкен подтвердил слова президента США Джо Байдена о готовности Вашингтона содействовать реализации минских договоренностей.
"Я его призвал в очередной раз использовать свое решающее влияние на киевский режим, чтобы заставить его образумиться и прекратить саботировать этот важнейший документ", - отметил российский министр.
По его словам, американская сторона пообещала к 30 января предоставить письменный ответ на российские предложения, в начале февраля свои предложения сформулирует и НАТО, после чего планируется еще одна встреча.
Блинкен в свою очередь подтвердил, что они с Лавровым настроены на продолжение дипломатической работы. При этом госсекретарь США подчеркнул, что "если Россия решит совершить акт агрессии против Украины", американцы и их союзники "готовы к консолидированному, быстрому и жесткому ответу".