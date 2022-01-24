Переброска войск, поставки оружия и эвакуация из посольств. Как развивается "украинский кризис"

Российская сторона тем временем продолжает обвинять украинские власти в подготовке нападения на самопровозглашенные ДНР и ЛНР. Угроза провокаций со стороны Украины в Донбассе сейчас выше, чем ранее, заявил в понедельник пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

О якобы готовящемся Киевом "наступлении в Донбассе" говорит и глава самопровозглашенной ДНР Денис Пушилин, а российский посол в Великобритании Андрей Келин ранее в интервью телеканалу Sky News утверждал, что это НАТО подталкивает Украину проводить более агрессивную политику в отношении России.

Как росло напряжение

Агентство Рейтер 21 января распространило новый ролик, на котором запечатлено скопление российских войск у украинской границы.

Переброска эшелонов с военной техникой в западном направлении происходит на фоне объявления о новых российско-белорусских учениях "Союзная решимость-2022". Об их проведении заявил 17 января белорусский лидер Александр Лукашенко.

Карта ФОТО: BBC

О том, что Россия продолжает перебрасывать войска из Сибири и Дальнего Востока к границам с Украиной, а также в Беларусь, до этого сообщили эксперты Conflict Intelligence Team в совместном расследовании с радио "Свобода" (объявлено в России СМИ-иностранным агентом).

Исследователи изучили десятки видео, которые в социальной сети TikTok размещали жены военнослужащих, уезжающих в командировку, а также поговорили как с самими военными, так и с их близкими. Хотя российско-белорусские учения, как это официально заявлено, продлятся всего 10 дней - с 10 по 20 февраля - военные и их жены рассказали журналистам, что командировка, в которую их направили, может продлиться от шести до девяти месяцев.

О том, что Россия может готовить нападение на Украину, крупнейшие американские СМИ начали писать еще в конце октября 2021 года - но тогда киевские власти не фиксировали никаких необычных маневров у своих границ.

Однако ближе к концу года эшелоны с техникой в западном направлении действительно поехали - и сначала в приграничных регионах была сформирована группировка численностью до 100 тысяч военнослужащих, а в ближайшее время, как заявил во время своего визита в Киев госсекретарь США Энтони Блинкен, численность российских войск может быть увеличена вдвое.

По разным оценкам, к границе в итоге могут быть стянуты до 175 тысяч военнослужащих. Официального подтверждения этой информации нет - российские власти численность этих сил не раскрывают и отмечают, что Россия имеет полное право перемещать своих военнослужащих по собственной территории.

Кроме переброски войск по суше Россия наращивает свое присутствие и в Черном море. Так, 19 января министерство обороны Швеции сообщило, что шесть больших десантных кораблей -"Георгий Победоносец", "Минск", "Калининград", "Королев", "Петр Моргунов" и "Оленегорский горняк" Балтийского и Северного флотов - покинули Балтийское море, направляясь предположительно в сторону Крыма.

Чем отвечают Украина и НАТО