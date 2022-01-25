Банк России приостановил покупку валюты из-за обвала рубля и рынков

"Решение принято в целях повышения предсказуемости действий денежных властей и снижения волатильности финансовых рынков. Решение о возобновлении покупки иностранной валюты в рамках выполнения механизма бюджетного правила будет приниматься с учетом фактической обстановки на финансовых рынках", - заявили в ЦБ.

Банк России также заявил, что у него достаточно инструментов, чтобы предотвратить угрозы для финансовой стабильности.

После этого рубль отыграл часть потерь на сообщении ЦБ. Курс доллара США составил 78,68 рубля в 16:02 мск, что на 64,5 копейки ниже, чем за несколько минут до появления новости, отмечает Интерфакс. Евро подешевел на 74,75 копейки. Таким образом, решение сработало. Биржевые индексы также немного подросли.

Ольга Шамина, Русская служба Би-би-си:

"В 2022 году российский бюджет формируется из расчета цены на нефть в 44,2 доллара за баррель. Если цены выше, то "сверхдоходы" идут в резервы. Чтобы они туда попали, ЦБ ежедневно закупает валюту для министерства финансов - так фактически работает бюджетное правило. Оно помогает предотвратить укрепление рубля при высоких ценах на нефть.

В январе 2022 года в России противоположная ситуация - рубль дешевеет, а нефть дорожает. ЦБ фактически приостановил покупки, чтобы не оказывать дополнительное давление на рубль. Регулятор не указал, когда возобновит покупку.

В январе ЦБ собирался направить на покупку валюты 585,9 млрд рублей, а ежедневно регулятор собирался покупать валюту и золото на 36,6 млрд рублей".

Ничего нового

Аналитики констатируют, что основная причина обвала опять в геополитической напряженности.

"Инициатива вновь за продавцами: фактор геополитики очень силен, и видно, как он пугает участников торгов. Больше всего инвесторов настораживает вероятность новых санкций в отношении финансовой системы России в случае, если конфликты около ближайших границ обострятся", - пишет в своем отчете старший трейдер УК "Альфа-Капитал" Владислав Силаев.

Эксперты "Атона" в своем отчете предполагают, что геополитическую напряженность не удалось сгладить по итогам встречи главы МИД России Сергея Лаврова и госсекретаря США Энтони Блинкена, состоявшейся в пятницу, поэтому рынки продолжают падать.

Аналитики Райффайзенбанка тоже винят в падении рынка и рубля противоречия между странами, однако полагают, что в серьезные санкции против России мало кто верит.

"Пока, судя по всему, инвесторы, верящие в значительно неблагоприятные сценарии, всё же остаются в меньшинстве - на наш взгляд, в курсе рубля сейчас "учтен" сценарий мягких санкций (не предполагающий существенных запретов для банков и компаний)", - говорится в аналитическом сообщении банка.