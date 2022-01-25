Вт, 25.01.2022
Самое значительное отличие от того, что мы ожидали - ситуация в больницах не изменилась так существенно Юрий Перевощиков, представитель SPKC
Юрий Перевощиков, представитель SPKC
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Банк России приостановил покупку валюты из-за обвала рубля и рынков

ФОТО: BBC News

В понедельник утром на российском фондовом рынке вновь началось падение, а доллар стал выше 79 рублей впервые с ноября 2020 года. Все это происходит на фоне заявлений НАТО об усилении присутствия в Восточной Европе в ответ на угрозу вторжения России на Украину.

К 15:30 мск 24 января рублевый индекс Мосбиржи упал до 3223 пунктов - на 6,3% к уровню предыдущего закрытия, а долларовый РТС упал на 8,3% - ниже 1300 пунктов. По итогам торгового дня индекс Мосбиржи в итоге сократился на 5,93% - до 3235,28 пунктов (РТС - на 8,11%).

Доллар в понедельник поднялся выше 79 рублей впервые с ноября 2020 года, а курс евро превысил 89 рублей - впервые с 20 июля 2021 года.

Предыдущее крупное падение на российском фондовом рынке произошло 18 января - в тот день он пережил самый серьезный обвал с марта 2020 года и потерял весь рост прошлого года.

Падению предшествовали переговоры России с США и НАТО о структуре безопасности в Европе, которые не дали результата.

ФОТО: BBC

Решение ЦБ

Банк России на фоне падения рынка в понедельник принял решение с 15:00 мск не покупать иностранную валюту на внутреннем рынке в рамках бюджетного правила.

"Решение принято в целях повышения предсказуемости действий денежных властей и снижения волатильности финансовых рынков. Решение о возобновлении покупки иностранной валюты в рамках выполнения механизма бюджетного правила будет приниматься с учетом фактической обстановки на финансовых рынках", - заявили в ЦБ.

Банк России также заявил, что у него достаточно инструментов, чтобы предотвратить угрозы для финансовой стабильности.

После этого рубль отыграл часть потерь на сообщении ЦБ. Курс доллара США составил 78,68 рубля в 16:02 мск, что на 64,5 копейки ниже, чем за несколько минут до появления новости, отмечает Интерфакс. Евро подешевел на 74,75 копейки. Таким образом, решение сработало. Биржевые индексы также немного подросли.

Ольга Шамина, Русская служба Би-би-си:

"В 2022 году российский бюджет формируется из расчета цены на нефть в 44,2 доллара за баррель. Если цены выше, то "сверхдоходы" идут в резервы. Чтобы они туда попали, ЦБ ежедневно закупает валюту для министерства финансов - так фактически работает бюджетное правило. Оно помогает предотвратить укрепление рубля при высоких ценах на нефть.

В январе 2022 года в России противоположная ситуация - рубль дешевеет, а нефть дорожает. ЦБ фактически приостановил покупки, чтобы не оказывать дополнительное давление на рубль. Регулятор не указал, когда возобновит покупку.

В январе ЦБ собирался направить на покупку валюты 585,9 млрд рублей, а ежедневно регулятор собирался покупать валюту и золото на 36,6 млрд рублей".

Ничего нового

Аналитики констатируют, что основная причина обвала опять в геополитической напряженности.

"Инициатива вновь за продавцами: фактор геополитики очень силен, и видно, как он пугает участников торгов. Больше всего инвесторов настораживает вероятность новых санкций в отношении финансовой системы России в случае, если конфликты около ближайших границ обострятся", - пишет в своем отчете старший трейдер УК "Альфа-Капитал" Владислав Силаев.

Эксперты "Атона" в своем отчете предполагают, что геополитическую напряженность не удалось сгладить по итогам встречи главы МИД России Сергея Лаврова и госсекретаря США Энтони Блинкена, состоявшейся в пятницу, поэтому рынки продолжают падать.

Аналитики Райффайзенбанка тоже винят в падении рынка и рубля противоречия между странами, однако полагают, что в серьезные санкции против России мало кто верит.

"Пока, судя по всему, инвесторы, верящие в значительно неблагоприятные сценарии, всё же остаются в меньшинстве - на наш взгляд, в курсе рубля сейчас "учтен" сценарий мягких санкций (не предполагающий существенных запретов для банков и компаний)", - говорится в аналитическом сообщении банка.

Еще один фактор, негативно влияющий на рынок акций не только в России, но и по всему миру, - грядущее заседание Федеральной резервной системы США по ключевой ставке.

"Сейчас рынок ожидает три-четыре повышения базовой ставки в 2022 году с шагом 25 базовых пунктов. Более жесткая риторика американского центробанка может привести к дальнейшему снижению спроса на рисковые активы", - прогнозирует главный аналитик ПСБ Дмитрий Монастыршин.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в понедельник связал падение российских рынках с общим положением рынках на мировых рынках, которые находятся на стадии "глубокого пессимизма" .

"Причем чем раньше наши оппоненты прекратят провокационные и истеричные действия, тем раньше произойдет снижение пессимистического настроя", - заявил он.

Ситуация вокруг Украины

В понедельник утром в НАТО заявили, что альянс усиливает свое присутствие в Восточной Европе в связи с ситуацией вокруг Украины.

Франция сообщила о готовности направить в Румынию контингент под командованием НАТО, Нидерланды готовы перебросить в Болгарию два истребителя F-35, Испания направит корабли для присоединения к военно-морским силам НАТО, а Дания пошлет фрегат в Балтийское море и четыре истребителя F-16 - в Литву.

США пока изучают вопрос об усилении своего военного присутствия в Восточной Европе, говорится в заявлении.

В понедельник Британия начала вывозить сотрудников своего посольства в Киеве из-за угрозы российского вторжения на Украину, правительство Австралии издало распоряжение об эвакуации членов семей дипломатов.

В выходные стало известно, что Соединенные Штаты доставили на Украину 70 тонн оружия и боеприпасов. Это первые две партии экстренной военной помощи Киеву - и состоят они, по сведениям украинской прессы, прежде всего из гранатометов и переносных ракетных установок.


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