Коррупция в Латвии: стало лучше, но все еще ниже среднего показателя

В 2021 году по сравнению с 2020-м ИВК вырос на 2 пункта до 59 пунктов из 100, и

Латвия по ИВК занимает 15-е место среди 27 стран ЕС, что на две позиции выше, чем годом ранее.

Средний показатель в ЕС составляет 64 пункта.

Среди 37 стран ОЭСР Латвия занимает 26-е место, что на две позиции выше, чем годом ранее. Средний показатель в ОЭСР составляет 67 пунктов.

Ноль в шкале ИВК означает, что в общественном восприятии в стране существует очень высокий уровень коррупции, 100 - очень низкий уровень коррупции. В мире Латвия занимает 36-е место совместно с Израилем и группой островов в Карибском море Сент-Винсент и Гренадины. В 2020 году Латвия по ИВК занимала 42-е место в мире.

По мнению Delna, хотя рост показателя ИВК можно рассматривать как шаг в правильном направлении, есть сомнения в том, что будут достигнуты цели Национального плана развития - повышение ИВК до 64 пунктов в 2024 году и до 67 пунктов в 2027-м. По мнению организации, чтобы улучшить показатели Латвии, ответственные учреждения должны действовать смело и перестать медлить с принятием решений и внесением улучшений в таких областях, как предотвращение растрат государственных ресурсов, содействие добросовестности в политике и бизнесе, помощь частному сектору в сфере борьбы с коррупцией.

С 2012 года показатель Латвии увеличился на десять пунктов, что свидетельствует о положительной долгосрочной тенденции. В Эстонии с 2012 года также наблюдался рост на десять пунктов, но разница в том, что показатель Эстонии изначально был на 15 пунктов выше.

"Траектория Латвии в целом хорошая, но скорости изменений недостаточно, чтобы войти в число лучших в этой гонке, а также для достижения поставленных целей", - заявили в Delna.

По словам директора организации Инесе Таурини, ИВК - один из первых показателей, на который обращают внимание иностранные инвесторы, прежде чем начинать бизнес в Латвии.

Организация рекомендует органам власти усилить свою работу и запустить несколько новых инициатив в этом году, в частности, предоставить Государственному контролю полномочия на аудит бюджета Сейма.