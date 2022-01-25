Россия отказала Латвии в визите в рамках инспекции ОБСЕ, но после сообщила, что он состоялся

Однако в визите Латвии было отказано, в то же время о прибытии латвийских инспекторов было ложно сообщено на сайте Минобороны России.

Визит планировался с 24 по 29 января, но 21 января Латвия получила отказ в посещении. Несмотря на это, 24 января сайт Минобороны России сообщил о прибытии четырех латвийских инспекторов, сообщило Министерство обороны Латвии.

"Этот отказ непонятен в условиях той ситуации, когда Россия массово концентрирует свои войска на границе с Украиной, при этом заявляя, что не планирует вторжения. Прикрытие ограничениями из-за Covid-19 предполагает, что России есть что скрывать и что она не хочет раскрывать истинные масштабы и намерения своей военной деятельности, как того требует сотрудничество ОБСЕ", - рассказал министр обороны Артис Пабрикс.

Целью инспекции латвийских представителей было посещение Брянского и Смоленского округов с целью определения масштабов проводимых в этих округах военных действий, особенно тех, о которых необходимо заранее предупреждать в рамках Венского документа. В ходе проверки Латвия имела бы возможность получить информацию о воинских частях, дислоцированных в этих районах, их структуре, задачах и деятельности.

Формальной причиной отказа от визита стали вызовы, связанные с Covid-19, но латвийская сторона заявила, что пандемия не повлияла на масштабный призыв на воинскую службу в России и военные маневры.

В ноябре и декабре 2021 года Латвия, проявив открытость и действуя в соответствии со своими обязательствами по контролю над вооружениями, принимала с аналогичными визитами офицеров Вооруженных сил России, несмотря на принятые в то время меры по ограничению распространения Covid-19 в нашей стране.

Министерство отмечает, что выполнение своих инспекционных визитов и обязательств по контролю над вооружениями особенно важно в то время, когда Россия проводит крупномасштабные военные учения вместе с Беларусью и собирает войска у границ Украины.

Венский документ служит инструментом для подробного разъяснения и информирования других государств-участников ОБСЕ о военной деятельности и связанных с ней намерениях. Принимая визиты, государства-участники ОБСЕ демонстрируют свою открытость и приверженность международным обязательствам в соответствии с Венским документом, который предусматривает ежегодный добровольный обмен военной информацией, оценочные и инспекционные визиты между государствами-участниками ОБСЕ.