"Нужно было ставить пароль". Двухлетний ребенок потратил в интернет-магазине почти 2000 долларов

Используя смартфон своей матери, малыш заказывал товары, которые находились в онлайн-корзине Walmart.com.
"Трудно поверить, что он это сделал", - сказал отец ребенка Прамод Кумар.
Мадху Кумар выбрала мебель для нового дома, добавила ее в корзину онлайн-покупок, но не оформила заказ. Когда к их дверям доставили несколько посылок и пришли электронные письма с подтверждением заказов, семья оказалась озадачена.
Поняв, что ни муж, ни двое старших детей ничего не заказывали, семья пришла к выводу, что виновником их сын Аянш, которому еще не исполнилось два года.
Семья получила пять посылок с креслами и подставками для цветов, которые присмотрел отец семейства.
"Он такой маленький и милый, мы смеялись над тем, что Аянш все заказал", - рассказала мать.
Семья заявила, что некоторые покупки планирует оставить, но часть вернет за деньги: "Был извлечен ценный урок - на смартфонах нужно ставить пароли и функцию распознавания лиц".