Ср, 26.01.2022
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Ивар Ванадзиньш, директор института безопасности труда и здоровья окружающей среды RSU
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  • "Нужно было ставить пароль". Двухлетний ребенок потратил в интернет-магазине почти 2000 долларов

"Нужно было ставить пароль". Двухлетний ребенок потратил в интернет-магазине почти 2000 долларов

ФОТО: New Africa/Shutterstock

Маленький ребенок из Нью-Джерси потратил почти две тысячи долларов на покупки в интернет-магазине Walmart.com. Семья узнала о происшествии, когда у дверей оставили несколько пакетов, сообщает NBC News.

Используя смартфон своей матери, малыш заказывал товары, которые находились в онлайн-корзине Walmart.com.

"Трудно поверить, что он это сделал", - сказал отец ребенка Прамод Кумар.

Мадху Кумар выбрала мебель для нового дома, добавила ее в корзину онлайн-покупок, но не оформила заказ. Когда к их дверям доставили несколько посылок и пришли электронные письма с подтверждением заказов, семья оказалась озадачена.

Поняв, что ни муж, ни двое старших детей ничего не заказывали, семья пришла к выводу, что виновником их сын Аянш, которому еще не исполнилось два года.

Семья получила пять посылок с креслами и подставками для цветов, которые присмотрел отец семейства.

"Он такой маленький и милый, мы смеялись над тем, что Аянш все заказал", - рассказала мать.

Семья заявила, что некоторые покупки планирует оставить, но часть вернет за деньги: "Был извлечен ценный урок - на смартфонах нужно ставить пароли и функцию распознавания лиц".


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