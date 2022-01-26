"Нужно было ставить пароль". Двухлетний ребенок потратил в интернет-магазине почти 2000 долларов

Используя смартфон своей матери, малыш заказывал товары, которые находились в онлайн-корзине Walmart.com.

"Трудно поверить, что он это сделал", - сказал отец ребенка Прамод Кумар.

Мадху Кумар выбрала мебель для нового дома, добавила ее в корзину онлайн-покупок, но не оформила заказ. Когда к их дверям доставили несколько посылок и пришли электронные письма с подтверждением заказов, семья оказалась озадачена.

Поняв, что ни муж, ни двое старших детей ничего не заказывали, семья пришла к выводу, что виновником их сын Аянш, которому еще не исполнилось два года.

Семья получила пять посылок с креслами и подставками для цветов, которые присмотрел отец семейства.

"Он такой маленький и милый, мы смеялись над тем, что Аянш все заказал", - рассказала мать.