Как подготовить капустные листья для голубцов: 2 проверенных лайфхака - для ленивых и торопливых

Самый быстрый способ - с микроволновкой

Если у вас дома есть микроволновка, то этот способ станет самым быстрым вариантом приготовления капустных листьев, так как процесс займет всего несколько минут.

В первую очередь вырежьте кочерыжку. Затем положите капусту на тарелку, накройте ее пищевой пленкой в 2-3 слоя и поместите в микроволновку на 3 минуты на максимальную мощность.

Капусту не стоит держать более трех минут, так как листья должны быть полуготовыми.

Когда это будет сделано, снимите пленку, разделите листья и, если необходимо, с помощью молотка для мяса отбейте более уплотненные части листьев.

Способ для ленивых - заморозка

Ход работы:

открываем морозилку, кладем туда капусту и забываем о ней до следующего утра. С утра достаем ее, помещаем в подходящую по размеру миску и оставляем на столе.