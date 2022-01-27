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  • Как подготовить капустные листья для голубцов: 2 проверенных лайфхака - для ленивых и торопливых

Как подготовить капустные листья для голубцов: 2 проверенных лайфхака - для ленивых и торопливых

ФОТО: Shutterstock

Голубцы с сочной начинкой, поданные с прохладной сметаной, - настоящее зимнее блюдо. Беда только в том, что, лишь представив трудоемкий и утомительный процесс приготовления капустных листьев, все желание их делать пропадает. Использование двух проверенных лайфхаков облегчит приготовление капустных листьев. Сайт Receptes.lv протестировал эти методы и убедился, что советы действительно работают!

Самый быстрый способ - с микроволновкой

Если у вас дома есть микроволновка, то этот способ станет самым быстрым вариантом приготовления капустных листьев, так как процесс займет всего несколько минут. 

В первую очередь вырежьте кочерыжку. Затем положите капусту на тарелку, накройте ее пищевой пленкой в 2-3 слоя и поместите в микроволновку на 3 минуты на максимальную мощность.

Капусту не стоит держать более трех минут, так как листья должны быть полуготовыми. 

Когда это будет сделано, снимите пленку, разделите листья и, если необходимо, с помощью молотка для мяса отбейте более уплотненные части листьев. 

Способ для ленивых - заморозка 

Ход работы: 

открываем морозилку, кладем туда капусту и забываем о ней до следующего утра. С утра достаем ее, помещаем в подходящую по размеру миску и оставляем на столе. 

Когда вернетесь домой, капуста уже оттает и листья станут идеально эластичными и не ломкими - идеальными для приготовления голубцов. Правда, их придется отделить от капусты при помощи острого ножа. 


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