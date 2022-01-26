Врач: омикрон вовсе не настолько безвреден, как принято считать

Врачи отметили, что заболевание омикроном приводит не к тяжелым повреждениям легких, но в течение нескольких дней обостряет уже существующие болезни.
"Те пациенты, которые попадают в центр неотложной медицинской помощи и у которых диагностирована заражение омикроном, уже больше недели болеют дома", - поясняет пульмонолог больницы им. Страдиня Зайга Кравале, отмечая, что иногда омикрон констатируется как побочная инфекция. - "У пациента не было симптомов омикрона, и мы, пульмонологи, встретимся с этим пациентом в центре уже с инфарктом, инсультом, тромобоэмболией артерией легких, и тогда уже констатируется инфекция омкироном".
Кравале рассказывает, что в случае дельта-штамма пациенты попадали в больницу быстрее, и у них уже были обширные повреждения легких. "В этом смысле омикрон и дельта штаммы очень отличаются", - говорит врач.
Как сообщалось, на данный момент в больницах находится 761 пациент с Covid-19.