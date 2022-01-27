Катастрофа MH17: ЕСПЧ рассмотрел позиции сторон по иску против России

Россия не может нести ответственность за сбитый "Боинг", так как катастрофа произошла в воздушном пространстве Украины, а сбивший лайнер ЗРК "Бук" принадлежал украинской армии, заявил представитель ответчика. "Мы знаем, что Россия не несет ответственности за сбитый "Боинг", - отметил в ходе слушаний представитель РФ Михаил Виноградов. Он сослался на выводы Международной следственной группы (JIT), расследовавшей катастрофу MH17, - уголовный процесс по этому делу проходит в Нидерландах. В действительности следователи JIT пришли к другому выводу: "Бук", сбивший малайзийский "Боинг", был доставлен из России на украинскую территорию, подконтрольную сепаратистам.

Представители России на слушаниях в Страсбурге призвали суд остановить рассмотрение иска, сославшись на правило, по которому жалоба в ЕСПЧ должна быть подана в течение шести месяцев с даты вынесения национальными органами окончательного решения по делу. Украина подала свои два иска в марте и июне 2014 года, а Нидерланды присоединились к ним летом 2020 года. В ноябре 2020 года ЕСПЧ объединил иски Нидерландов и Украины к России о сбитом в 2014 году над Донбассом малайзийском "Боинге".

"Россия знает, что это ложь, и знает, что вы знаете"

Россия, по словам представителя истца из Украины, установила контроль над Донбассом с апреля 2014 года и закрепляет его с того момента силами своей армии, поставками оружия и финансовой помощью сепаратистам. Представитель Украины привел свидетельства российского вмешательства в дела соседней страны, включая, по его данным, переход украинской границы 56 российскими танками и 24 другими боевыми машинами.

Он также сказал, что Россия пытается вводить в заблуждение суд и международное сообщество, и назвал свидетельства вмешательства РФ в конфликт на востоке Украины и нарушения прав человека там "сокрушительными". "Россия знает, что распространяет ложь, и знает, что вы знаете, что это ложь", - заявил в ходе слушаний представитель Украины Бен Эммерсон.

Представители Украины призвали судей ЕСПЧ обратить внимание на массовую выдачу российских паспортов жителям подконтрольной сепаратистам части Донбасса, что, по их мнению, создает дополнительную зависимость от России украинских граждан из сепаратистских регионов - некоторые сервисы доступны, по их словам, только обладателям паспортов РФ.

Нидерланды: провели расследование дела MH17 вместо РФ

Представитель Нидерландов на слушаниях заявил, что "Боинг-777", летевший рейсом MH17, был сбит именно российским ЗРК "Бук" и что Россия должна нести ответственность за эту катастрофу, совершенную, по утверждению соистца, российскими военными и на территории, контролируемой Россией.

Соистец также объяснил, что для данного иска должно быть сделано исключение из упомянутого правила о подаче иска в течение шести месяцев, так как, среди прочего, Нидерланды были вынуждены вместо РФ проводить международное расследование причин катастрофы MH17.

Россия, добавил представитель Нидерландов, не воспользовалась возможностью провести расследование катастрофы, а также отказалась предоставить проходящему уголовному процессу в Нидерландах информацию о ЗРК "Бук", который, по данным стороны обвинения на том процессе, совершил выстрел по малайзийскому лайнеру. Последние 10 минут, отведенные на выступление, представители истцов отдали представителю родственников жертв сбитого "Боинга" Питу Плугу.