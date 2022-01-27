Выявлено 9087 новых случаев Covid-19; положительный - каждый третий тест

Умершие входили в возрастные категории от 30 до 99 лет:
- один человек - в возрасте от 30 до 39 лет;
- один человек - в возрасте от 50 до 59 лет;
- два человека - в возрасте от 60 до 69 лет;
- три человека - в возрасте от 70 до 79 лет;
- восемь человек - в возрасте от 80 до 89 лет;
- три человека - в возрасте от 90 до 99 лет.
11 скончавшихся не были привиты от Covid-19 или не закончили курс вакцинации, семеро были привиты.
Из выявленных вчера зараженных Covid-19 3652 не были вакцинированы или не прошли полный курс вакцинации, 5435 человек были вакцинированы.
14-дневный кумулятивный показатель заболеваемости на 100 000 населения за сутки увеличился и составляет 3584,4 случая.
Всего вчера было сделано 25 893 теста на Covid-19,
доля положительных результатов составила 35,1% - это самый высокий показатель за все время пандемии.
С начала пандемии Covid-19 лабораторно подтвержден у 363 821 жителя Латвии, скончались 4846 человек.
Количество пациентов с Covid-19 в больницах за прошедшие сутки уменьшилось с 761 до 760 человек, свидетельствуют данные Национальной службы здравоохранения.
За минувшие сутки госпитализированы 98 пациентов с Covid-19, выписаны 75 человек.
В настоящее время в больницах находятся 693 пациента со среднетяжелым течением заболевания, состояние 67 человек (8,8%) тяжелое.
За минувшие сутки в Литве выявлено 10 630 новых случаев заражения коронавирусом, от этой болезни скончались 9 человек, сообщил в четверг Департамент статистики.
Новый рекорд числа случаев фиксируется второй день подряд. В среду сообщалось о 9,5 тыс. новых заболевших.
Восемь из девяти скончавшихся были не привиты или привиты частично.
В больницах на лечении от Covid-19 находятся 1172 человека, из них 93 человека - в реанимации.
За минувшие сутки в стране выполнено 28 тыс. молекулярных (ПЦР) тестов и 3 тыс. антигенных тестов на коронавирус.
За последние 14 дней средний уровень заболеваемости коронавирусной инфекцией на 100 тыс. жителей продолжал расти и составил 2985,3 случая. Доля положительных ответов на тесты за последние семь дней составила 34,8%.
В Литве с начала пандемии Covid-19 заболело почти 639,5 тыс. человек, от этой болезни умерло примерно 7,8 тыс. человек.
За минувшие сутки в Эстонии добавилось 6238 новых случаев коронавируса, скончались пять человек.
По состоянию на утро четверга госпитализированы 298 пациентов с коронавирусом. Из них 192 человека нуждаются в госпитализации из-за тяжелой формы Covid-19, в том числе 144 (75 процентов) невакцинированных и 48 (25 процентов) завершивших курс вакцинации.
За сутки проанализировано 13 016 тестов, позитивный результат дали 6238 тестов. За минувшие 7 дней на 100 000 полностью вакцинированных в Эстонии заражались в среднем 294,5 человека в день, а на 100 000 невакцинированных - в среднем 484,8 человека в день.
В Эстонии по две дозы вакцины получили 62,2 процента населения.