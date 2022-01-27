Выявлено 9087 новых случаев Covid-19; положительный - каждый третий тест

Умершие входили в возрастные категории от 30 до 99 лет:

один человек - в возрасте от 30 до 39 лет;

один человек - в возрасте от 50 до 59 лет;

два человека - в возрасте от 60 до 69 лет;

три человека - в возрасте от 70 до 79 лет;

восемь человек - в возрасте от 80 до 89 лет;

​три человека - в возрасте от 90 до 99 лет.

11 скончавшихся не были привиты от Covid-19 или не закончили курс вакцинации, семеро были привиты.

Из выявленных вчера зараженных Covid-19 3652 не были вакцинированы или не прошли полный курс вакцинации, 5435 человек были вакцинированы.

14-дневный кумулятивный показатель заболеваемости на 100 000 населения за сутки увеличился и составляет 3584,4 случая.

Всего вчера было сделано 25 893 теста на Covid-19,

доля положительных результатов составила 35,1% - это самый высокий показатель за все время пандемии.

С начала пандемии Covid-19 лабораторно подтвержден у 363 821 жителя Латвии, скончались 4846 человек.

Госпитализации

Количество пациентов с Covid-19 в больницах за прошедшие сутки уменьшилось с 761 до 760 человек, свидетельствуют данные Национальной службы здравоохранения.

За минувшие сутки госпитализированы 98 пациентов с Covid-19, выписаны 75 человек.

В настоящее время в больницах находятся 693 пациента со среднетяжелым течением заболевания, состояние 67 человек (8,8%) тяжелое.

Литва

За минувшие сутки в Литве выявлено 10 630 новых случаев заражения коронавирусом, от этой болезни скончались 9 человек, сообщил в четверг Департамент статистики.

Новый рекорд числа случаев фиксируется второй день подряд. В среду сообщалось о 9,5 тыс. новых заболевших.

Восемь из девяти скончавшихся были не привиты или привиты частично.

В больницах на лечении от Covid-19 находятся 1172 человека, из них 93 человека - в реанимации.

За минувшие сутки в стране выполнено 28 тыс. молекулярных (ПЦР) тестов и 3 тыс. антигенных тестов на коронавирус.

За последние 14 дней средний уровень заболеваемости коронавирусной инфекцией на 100 тыс. жителей продолжал расти и составил 2985,3 случая. Доля положительных ответов на тесты за последние семь дней составила 34,8%.

В Литве с начала пандемии Covid-19 заболело почти 639,5 тыс. человек, от этой болезни умерло примерно 7,8 тыс. человек.

Эстония

За минувшие сутки в Эстонии добавилось 6238 новых случаев коронавируса, скончались пять человек.

По состоянию на утро четверга госпитализированы 298 пациентов с коронавирусом. Из них 192 человека нуждаются в госпитализации из-за тяжелой формы Covid-19, в том числе 144 (75 процентов) невакцинированных и 48 (25 процентов) завершивших курс вакцинации.

За сутки проанализировано 13 016 тестов, позитивный результат дали 6238 тестов. За минувшие 7 дней на 100 000 полностью вакцинированных в Эстонии заражались в среднем 294,5 человека в день, а на 100 000 невакцинированных - в среднем 484,8 человека в день.