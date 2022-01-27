Юхневича: вакцину Johnson&Johnson почти не заказывают

"У людей есть возможность выбирать, какую вакцину они хотят. Возможность получить Johnson&Johnson по-прежнему есть, но мы видим, что люди больше не выбирают ее", - сказала Юхневича.

По ее мнению, люди осознают, что эта вакцина менее эффективна. "Как только появились сообщения о том, что у этой вакцины более короткий период, после которого необходима ревакцинация, мы увидели, что настроение общества изменилось", - сказала руководитель проекта вакцинации.

На вопрос о том, откажется ли Латвия от этой вакцины, она ответила, что такие идеи есть. Пока что вакцина Johnson&Johnson имеется в запасах медицинских учреждений, и каждый день есть люди, которые ее получают.