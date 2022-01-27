Лембергс требует от IeVP компенсацию в размере 10 000 евро за отказ в бустере

Он утверждает, что в течение нескольких месяцев Лембергс просил сделать ему бустерную прививку от Covid-19, но так и не получил ее.

Позже Лембергс заразился Covid-19, и в результате у него повреждены легкие.

Уже сообщалось, что Лембергс лечился от Covid-19 в Олайнской тюремной больнице.

Как рассказал адвокат, Лембергсу 10 мая сделали прививку от Covid-19 вакциной Johnson & Johnson. Находясь в тюрьме, Лембергс просил обеспечить его бустерной прививкой, но она не была предоставлена и не было получено ответов на его запросы и запросы его защитников по этому поводу, отметил Грудулис.

IeVP предлагало заключенным Рижской центральной тюрьмы бустерную вакцину Johnson & Johnson, которую критикуют за ее относительно низкую эффективность. Государственный совет по иммунизации рекомендует после прививки Johnson & Johnson ревакцинацию вакцинами Pfizer или Moderna.