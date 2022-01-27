На улице Лиепаяс в Риге Range Rover врезался в дерево, после чего водитель сбежал

Как оказалось, в месте, где улица Лиепаяс делает поворот, впечатляющую аварию совершил Range Rover. То, как это произошло, было зафиксировано камерами наблюдения ближайшего кафе, и видео наглядно показывает, что внедорожник ехал с превышением скорости.

На кадрах видно, что на такой скорости, принимая во внимание температуру воздуха и состояние асфальта, а также тот факт, что моросил дождь, вписаться в поворот было практически невозможно, сообщает передача Degpunktā телеканала TV3. Жители о произошедшем проинформировали полицию, однако на месте аварии стражей порядка встретил только поцарапанный автомобиль, так как водитель машины скрылся.

По факту произошедшего полиция начала административный процесс, в свою очередь в соцсетях местные жители допускают, что автомобилем управлял пьяный водитель, этим и можно объяснить, почему он не дождался полицейских и не вызвал медиков. Стражи порядка наряду с другими версиями проверяют и эту.