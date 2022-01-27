Фото ⟩ За незаконную продажу сигарет на Центральном рынке задержана 82-летняя женщина
Государственная полиция задержала двух человек за незаконную продажу сигарет на Центральном рынке.
Государственная полиция задержала двух человек за незаконную продажу сигарет на Центральном рынке.
21 января должностные лица полиции Латгальского округа столицы задержали двух человек - мужчину 1963 года рождения и женщину 1939 года рождения - по подозрению в незаконном хранении и продаже табачных изделий на территории Рижского центрального рынка.
В ходе санкционированного обыска по месту жительства женщины 1939 года рождения в Пардаугаве сотрудники полиции обнаружили около 50 000 сигарет без латвийских акцизных марок.
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Также в ходе пяти санкционированных обысков по месту жительства мужчины 1963 года рождения, включая гараж и другие адреса в микрорайоне Плявниеки, правоохранители обнаружили еще около 100 000 сигарет без латвийских акцизных марок, 14 литров спирта также без акцизных марок и 14 000 евро наличными. В рамках уголовного производства также был конфискован один автомобиль.
Всего в ходе производства было обнаружено около 150 000 сигарет без латвийских акцизных марок.
Оба лица признаны подозреваемыми по уголовному делу и к ним применены меры пресечения, не связанные с лишением свободы. Эти лица уже попадали в поле зрения полиции в связи с незаконным оборотом подакцизных товаров.
Всего в 2021 году должностные лица Рижской районной администрации изъяли в Рижском районе 23 510 055 сигарет. В свою очередь, в связи с незаконным оборотом табачных изделий на Рижском центральном рынке всего было изъято:
С 29 сентября 2020 года вступили в силу поправки в Уголовный закон, а именно: уголовная ответственность наступает и за незаконный сбыт табачных изделий в незначительном размере. С момента вступления поправок в силу значительно сократился оборот нелегальных товаров на территории Рижского центрального рынка. Превентивные меры, предпринятые полицией в районе рынка, несомненно, также сыграли важную роль и будут осуществляться и впредь.