Фото ⟩ За незаконную продажу сигарет на Центральном рынке задержана 82-летняя женщина

21 января должностные лица полиции Латгальского округа столицы задержали двух человек - мужчину 1963 года рождения и женщину 1939 года рождения - по подозрению в незаконном хранении и продаже табачных изделий на территории Рижского центрального рынка.

В ходе санкционированного обыска по месту жительства женщины 1939 года рождения в Пардаугаве сотрудники полиции обнаружили около 50 000 сигарет без латвийских акцизных марок.

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Также в ходе пяти санкционированных обысков по месту жительства мужчины 1963 года рождения, включая гараж и другие адреса в микрорайоне Плявниеки, правоохранители обнаружили еще около 100 000 сигарет без латвийских акцизных марок, 14 литров спирта также без акцизных марок и 14 000 евро наличными. В рамках уголовного производства также был конфискован один автомобиль.

Всего в ходе производства было обнаружено около 150 000 сигарет без латвийских акцизных марок.

Оба лица признаны подозреваемыми по уголовному делу и к ним применены меры пресечения, не связанные с лишением свободы. Эти лица уже попадали в поле зрения полиции в связи с незаконным оборотом подакцизных товаров.

Всего в 2021 году должностные лица Рижской районной администрации изъяли в Рижском районе 23 510 055 сигарет. В свою очередь, в связи с незаконным оборотом табачных изделий на Рижском центральном рынке всего было изъято:

в 2021 году - 173 049 сигарет,

в 2020 году - 152 332 сигареты,

в 2019 году - 592 826 сигарет.