Чт, 27.01.2022
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Опрос! Началось голосование за новые названия железнодорожных станций

ФОТО: Evija Trifanova/LETA

В рамках проекта модернизации пассажирских перронов на пассажирских линиях VAS Latvijas dzelzceļš (LDz) будут созданы четыре новые железнодорожные остановки, а еще одна остановка будет перемещена, поэтому LDz начала опрос о названиях новых остановок, сообщили LЕТА представители предприятия.

Две новые остановки будут расположены на возобновляемой пассажирской линии Рига - Болдерая, одна - на линии Рига - Скулте и еще одна - на линии Рига - Валга. На линии Рига - Елгава остановку с нынешним названием Atgāzene перенесут ближе к Риге.

Чтобы найти подходящие названия для остановок, исследовалась история этих территорий и расположенные рядом публичные места и учреждения. Название остановки должно быть достаточно громким, легко запоминающимся и максимально приближенным к месту его расположения. В ходе голосования можно будет ознакомиться с каждым предложенным вариантом названия и его происхождением.

LDz приглашает принять участие в голосовании всех, но особенно пассажиров данных железнодорожных линий и жителей микрорайонов.

Опрос проходит на сайте предприятия, а голосование продлится до 11 февраля 2022 года.


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