Опрос! Началось голосование за новые названия железнодорожных станций

Две новые остановки будут расположены на возобновляемой пассажирской линии Рига - Болдерая, одна - на линии Рига - Скулте и еще одна - на линии Рига - Валга. На линии Рига - Елгава остановку с нынешним названием Atgāzene перенесут ближе к Риге.

Чтобы найти подходящие названия для остановок, исследовалась история этих территорий и расположенные рядом публичные места и учреждения. Название остановки должно быть достаточно громким, легко запоминающимся и максимально приближенным к месту его расположения. В ходе голосования можно будет ознакомиться с каждым предложенным вариантом названия и его происхождением.

LDz приглашает принять участие в голосовании всех, но особенно пассажиров данных железнодорожных линий и жителей микрорайонов.