Спрей, созданный финскими учеными, защищает от всех штаммов коронавируса
Финские ученые разработали спрей для носа, который эффективен против всех вариантов коронавируса, пишет Rus.Potimees со ссылкой на The Weather Channel.
Финские ученые разработали спрей для носа, который эффективен против всех вариантов коронавируса, пишет Rus.Potimees со ссылкой на The Weather Channel.
Спрей предотвращает заражение в течение восьми часов после использования м создан на основе разработанной исследователями Университета Хельсинки молекулы для активации шип-белка коронавируса. Результаты еще не были предварительно рецензированы.
Эксперименты показали, что молекула под названием TriSb92 защищает от коронавирусной инфекции на срок до восьми часов, даже при высоком риске соприкосновения. В отличие от вакцинной защиты TriSb92 начинает действовать сразу после введения.
"В экспериментах на животных назальное введение TriSb92 одной мыши обеспечивало защиту от коронавирусной инфекции в ситуации, когда все остальные мыши были инфицированы", - сказала Анна Макела.
Исследования показали, что TriSb92 даже предотвращает распространение атипичной пневмонии SARS.
Профессор Калле Саксела отметил, что
"TriSb92 может быть полезен для людей, недостаточно защищенных вакциной, или для людей с высоким риском заражения", - добавил Саксела.