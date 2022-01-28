Пт, 28.01.2022
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В Детской больнице с Covid-19 борется подросток, который также страдает от лишнего веса

Детская клиническая университетская больница ФОТО: Edijs Pālens/LETA

В среднем 40% всех инфицированных Covid-19 - это дети и подростки, которые преимущественно заражены омикрон-штаммом коронвируса, и болеют легко, сообщает передача Panorāma.

Правда, есть несколько случаев, когда какой-либо маленький ребенок или подросток попадают в статистику с тяжелым ходом болезни; основным заболеванием является другое, а Covid-19 открывается в ходе обязательного тестирования в Детской больнице.

В эти дни в Детской больнице лечится подросток, который тяжело борется с вирусом именно из-за других болезней, в том числе из-за очень большого веса. "У нас есть один ребенок с тяжелым ходом болезни.

Это подросток, который, к сожалению, не вакцинируется, но у него сразу несколько факторов риска.

И именно стали причиной тяжелым ходом Covid-19", - рассказала председатель Совета по иммунизации Даце Завадска.

Как сообщалось, что за последние две недели общее число заболевших в возрасте от 10 до 19 лет было самым большим - 17 282 инфицированных.


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