В Детской больнице с Covid-19 борется подросток, который также страдает от лишнего веса

Vidēji 40% no visiem ar Covid-19 inficētajiem ir bērni un pusaudži. Viņi ar Covid-19 omikrona paveidu slimo viegli. Šajās dienās @bernuslimnica gan ārstējas kāds pusaudzis, kurš smagi cīnās ar vīrusu tieši citu kaišu, toskait ļoti liela liekā svara dēļ.https://t.co/VUucx2j8aa pic.twitter.com/FtinGvpX8F — LTV Ziņu dienests (@ltvzinas) January 27, 2022

Правда, есть несколько случаев, когда какой-либо маленький ребенок или подросток попадают в статистику с тяжелым ходом болезни; основным заболеванием является другое, а Covid-19 открывается в ходе обязательного тестирования в Детской больнице.

В эти дни в Детской больнице лечится подросток, который тяжело борется с вирусом именно из-за других болезней, в том числе из-за очень большого веса. "У нас есть один ребенок с тяжелым ходом болезни.

Это подросток, который, к сожалению, не вакцинируется, но у него сразу несколько факторов риска.

И именно стали причиной тяжелым ходом Covid-19", - рассказала председатель Совета по иммунизации Даце Завадска.