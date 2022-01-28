В субботу ожидается один из самых сильных снегопадов этой зимой

Начиная с запада страны небо прояснится. Ночью в восточных регионах по-прежнему ожидается снег. Северо-западный ветер будет дуть со скоростью 10-16 метров в секунду; в субботу утром ожидается слабый ветер.

Минимальная температура воздуха ночью и утром составит от +1 градуса на западном побережье Курземе до -9 градусов в некоторых районах Видземе.

В субботу днем Латвию с запада начнет пересекать зона осадков, которая вечером принесет один из самых сильных снегопадов этой зимой, а затем снег сменится дождем, прогнозируют синоптики.

В субботу ночью и утром погоду будет определять антициклон, небо будет ясным, только на востоке страны возможен небольшой снег.

В течение дня постепенно усилится южный, юго-западный ветер. Днем в Курземе и вечером в других районах страны ожидаются порывы до 15-20 метров в секунду, местами на побережье - до 24 метров в секунду.

В середине дня в Курземе, а во второй половине дня в центральной части страны начнется дождь и снег, вечером и в ночь на воскресенье ожидается сильный снегопад, который постепенно перейдет в дождь.

В Курземе ожидается сильный дождь и повышение температуры воздуха до +4...+6 градусов, на остальной территории Латвии в ночь на воскресенье температура составит +1...+4 градуса. В воскресенье станет холоднее, во многих регионах ожидаются осадки, метель.

В субботу вечером и в ночь на воскресенье южный, юго-западный ветер в порывах усилится до 16-21 метра в секунду, местами на побережье в Курземе и Видземе - до 22-24 метров в секунду, а на юге Курземского побережья возможны порывы до 28 метров в секунду. В воскресенье на западе побережья северо-западный ветер может достичь 30 метров в секунду. Прогнозы о том, затронет ли буря Ригу, пока различаются.