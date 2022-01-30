Nekā personīga: Адамсонс шпионил за своими однопартийцами

Осень 2019 года. Послевыборный конгресс "Согласия". Настроение грустное, лидеры пытаются улыбаться, но члены партии не скрывают горечи.

"2019 год стал переломным для партии, потому что депутаты Сейма, жившие отдельно от Рижской думы, поняли, что коммуникация у нас только в формате партии, частной нет. Информацию, появлявшуюся в СМИ, нам тоже было тяжело переварить. Очень тяжело было держать это давление со стороны общества, от вас и всех остальных. Когда разыгрывали все эти уголовные дела, нам следовало нести ответственность, так как мы как общество несем ответственность. Но было и стыдно признаться, что я об этом не знал", - рассказал депутат Сейма и член "Согласия" Андрей Клементьев.

Как в неофициальных разговорах подтверждают отдельные члены партии, у Яниса Адамсонса в партии был особый статус. Бывший министр часто демонстративно рассказывал факты различных громких уголовных дел и публичных скандалов.

Понятно, что у него был круг своих, откуда депутат Сейма это черпал. Часть "согласистов" отмечает, что Адамсонс чувствовал себя недооцененным. В том числе и политически. Отдельные члены партии считают, что он был очень тесным союзником Урбановича и все, что Адамсонс делал и говорил, происходило с согласия лидера партии. Звучали даже обвинения, что Адамсонс был "торпедой" Урбановича. В парламентской комиссии по обороне его задачей было устраивать скандалы и беспорядки. И инкриминируемые ему контакты с приближенными к посольству РФ лицами, по мнению отдельных "согласистов", происходили не без ведома "большого Яниса".

Nekā personīga известно, что в 2018 и 2019 годах у Адамсонса многократно проходили встречи в пурвциемском ресторане Erebuni. Его контактным лицом был Геннадий Силонов. Передача еще осенью рассказывала, что за день до обыска у депутата, 9 июня прошлого года, в аэропорту "Рига" был задержан гражданин России Силонов 1963 года рождения. Публично доступна всего одна его фотография. Силонов родился и вырос в Латвии. Учился в авиационном институте. Был капитаном КГБ Латвийской ССР. Работал в отделе, занимавшемся оргпреступностью. После развала СССР и ликвидации местного КГБ перебрался в Россию, но регулярно продолжал ездить в Латвию. И сотрудничает с ФСБ.

В ресторане Адамсонс отчитывался перед Силоновым по ранее данному ему заданию - описать, кто внутри "Согласия" занимается вопросами безопасности. Несколько встреч состоялись в 2019 году. Контактному лицу депутат передал обобщение закулисья создания правительства Кариньша. Еще в нескольких разговорах была передана информация о происходящем внутри "Согласия". Адамсонса расспрашивали о плохом финансовом состоянии партии. Депутат в разговоре с Силоновым утверждал, что "Согласие" находится на пороге банкротства - долги достигли 400 тысяч евро. В другой раз он рассказал, что партия планирует исключить из своих рядов Нила Ушакова.

Еще Адамсонс в одном из произошедших в 2019 году разговоров хвалился, что был в KNAB и предоставил известную ему информацию о нарушениях в финансовых делах партии.