30-летняя "Мисс США" Чесли Крист покончила с собой
30-летняя американская модель Чесли Крист (Cheslie Kryst) найдена мертвой в Нью-Йорке. Об этом сообщает газета New York Post со ссылкой на источники в полиции.
30-летняя американская модель Чесли Крист (Cheslie Kryst) найдена мертвой в Нью-Йорке. Об этом сообщает газета New York Post со ссылкой на источники в полиции.
Тело Чесли обнаружили утром в воскресенье у 60-этажного небоскреба. Крист проживала здесь на девятом этаже, но в последний раз перед смертью ее заметили на 29-м этаже.
В полиции Нью-Йорка считают, что произошел суицид. Перед смертью модель написала записку. Модель указала, что хочет оставить все наследство своей матери.
Последняя публикация Чесли в Instagram сделана незадолго до смерти.
"Пусть этот день принесет вам мир и покой", - подписала фото девушка.
Чесли Крист получила юридическое образование и степень магистра делового управления в Университете Уэйк Форест, работала юристом и телекорреспондентом. В 2019 году Чесли завоевала титул "Мисс США". Тогда она появилась в статусе Мисс Северная Каролина. Титул в штате Крист завоевала с пятой попытки. После победы на конкурсе красоты в США, Крист вошла в десятку финалистов на последующем конкурсе "Мисс Вселенная".