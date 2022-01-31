30-летняя "Мисс США" Чесли Крист покончила с собой

Тело Чесли обнаружили утром в воскресенье у 60-этажного небоскреба. Крист проживала здесь на девятом этаже, но в последний раз перед смертью ее заметили на 29-м этаже.

В полиции Нью-Йорка считают, что произошел суицид. Перед смертью модель написала записку. Модель указала, что хочет оставить все наследство своей матери.

Последняя публикация Чесли в Instagram сделана незадолго до смерти.

"Пусть этот день принесет вам мир и покой", - подписала фото девушка.