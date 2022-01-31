Пн, 31.01.2022
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Лиз Трасс, Глава МИД Великобритании
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Работа для людей без сертификатов? Предложение подали депутаты оппозиции

ФОТО: Pexels

Депутаты оппозиции внесли в Сейм поправки к закону об управлении ситуацией с распространением инфекции Covid-19, чтобы исключить из него норму, запрещающую очно работать людям без ковид-сертификата, сообщили представители партии "Республика" Эрик Пуценс и Каспар Гиргенс.

Предложенные поправки также подписали депутаты Рамона Петравича, Марис Можвилло ("За человечную Латвию") и Любовь Швецова ("Латвия на первом месте").

Депутаты отмечают, что поправки окажут положительное влияние на более чем 60 000 человек, которые в настоящее время отстранены от работы или уволены.

"В свое время правительство настаивало на обязательной вакцинации, утверждая, что это снизит распространение вируса. К сожалению, текущая статистика показывает обратное - пандемия больше не контролируема", - сказал Гиргенс. По мнению политика, было бы "справедливо и логично" восстановить возможность работы людям, которые потеряли ее из-за своих убеждений.

"Кроме того, это решит проблему нехватки рабочей силы, снизит риск бедности и нагрузку на социальные бюджеты государства и самоуправлений", - сказал он.

"Правительство должно признать, что допустило ошибку в вопросе влияния обязательной вакцинации на устойчивость населения к вирусу, поэтому нужно срочно в интересах общества покончить с существующей ситуацией и вернуть людям возможность работать", - заявил Гиргенс.


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