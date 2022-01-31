Работа для людей без сертификатов? Предложение подали депутаты оппозиции

Предложенные поправки также подписали депутаты Рамона Петравича, Марис Можвилло ("За человечную Латвию") и Любовь Швецова ("Латвия на первом месте").

Депутаты отмечают, что поправки окажут положительное влияние на более чем 60 000 человек, которые в настоящее время отстранены от работы или уволены.

"В свое время правительство настаивало на обязательной вакцинации, утверждая, что это снизит распространение вируса. К сожалению, текущая статистика показывает обратное - пандемия больше не контролируема", - сказал Гиргенс. По мнению политика, было бы "справедливо и логично" восстановить возможность работы людям, которые потеряли ее из-за своих убеждений.

"Кроме того, это решит проблему нехватки рабочей силы, снизит риск бедности и нагрузку на социальные бюджеты государства и самоуправлений", - сказал он.