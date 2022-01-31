Полиция получила несколько заявлений на президента - он не снял шляпу во время гимна

Как подтвердила представитель отдела общественных отношений Государственной полиции Симона Гравите, к полицейским в письменной форме обратились несколько жителей, которые попросили оценить, нет ли в действиях президента нарушения закона.

Гравите не уточнила, сколько заявлений получено, но они все будут рассмотрены.

Закон "О государственном гимне" предусматривает, что во время общественных мероприятиях при исполнении гимна Латвии присутствующие стоят на ногах, мужчины снимают шляпы, а лица в национальной форме действовать в соответствии с уставом. За выражение открытого неуважения гимну Латвии может применяться штраф до 40 денежных единиц или 200 евро.

Напомним, президент Левитс уже принес извинения в связи со сложившейся ситуацией. Как объяснила советница президента Айва Розенберга, президент не снял шляпу потому, что был очень взволнован из-за людей, которые пытались помешать проведению мероприятия.