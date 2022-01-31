"Артус взял сына и уехал". Даневича и Кайминьш публично решают разногласия в семье

"Артус взял сына, уехал и отказывается говорить, как до них можно добраться. Когда заволновалась и снова спросила, получила "наезд", что я агрессивна. Это вообще нормально? Что бы вы делали в такой ситуации? И, в конце концов, знает ли человек, который возглавляет комиссию по правам человека, что такое права человека?", - написала в Twitter Даневича.

. @artuss paņēma dēlu, aizbrauca un atsakās izpaust, kā viņus var sasniegt. Kad satraucos un atkārtoti jautāju, saņemu uzbraucienu, ka esmu agresīva. Vai tas ir normāli? Ko jūs darītu šādā situācijā? Un,visbeidzot, vai cilvēks, kas vada CT komisiju, vispār pārzina cilvēktiesības? — Dārta Daneviča (@darta_avant) January 31, 2022

Твит актрисы быстро разлетелся, люди в социальных сетях стали делиться записью.

Два часа спустя свою версию произошедшего дал сам Кайминьш, написав: "Мне надо ответить на публично распространенную информацию. Да, мы с Дартой живем отдельно, и заключили обоюдно подписанный договор о том, как мне увидеться с сыном. Абсолютно не понимаю мотивы твита Дарты, потому что она знает, что мы с сыном находимся в моем месте жительства. Сына взял сегодня около 17:30 у Дарты. Согласно договору - сын у меня до утра среды. Я не привык публично комментировать свою личную жизнь, но вынужден это сделать. К сожалению, наш мальчик больше всех пострадал в этой ненужной публичности".

Вскоре Даневича ему ответила: "Артус, не ври. В связи с договором, тебе нужно было быть с ребенком вчера, но ты выключил телефон, а я мерзну на улице и не попадаю на работу, пытаясь попасть по твоему незадекларированному адресу, который находится за двумя кодами. Сегодня по договору сын должен быть со мной. Не изображай святошу, хватит врать. Вчера ты пропал, когда ПО ДОГОВОРУ ты должен был быть. Сейчас ты мне не возвращаешь сына, я тебе звоню, пока ты пишешь свою лживую информацию. Расскажи честно, как именно ты выполняешь договоренности!".

Также Даневича, судя по всему, приложила фотографию договора, в котором утвержден следующий порядок встреч отца и сына: вторники, пятницы и воскресенья каждой недели, забирая ребенка с 9:00 до 9:30 в эти дни, и возвращая его вечерами тех же дней". Еще через мгновение Даневича сообщила, что "ждет полицию".

ARTUS, NEMELO! Te Tev līgums, izlasi pats. Vai šodien ir Tava diena? Es sēžu un gaidu puiku pie Taviem aizslēgtajiem vārtiem, jo tu man neļauj viņam piekļūt, tu necel klausuli un neatbildi uz ziņām. Lūdzu, atdod bērnu. https://t.co/Jf5cDhNq0C pic.twitter.com/3mmpcuIGJu — Dārta Daneviča (@darta_avant) January 31, 2022

Позже актриса написала: "Полиция приехала, соседи пустили в дом, Артус меня снимал (сказал - для суда) и объяснил, что в воскресенье не приехал за ребенком, потому что был на больничном. Мы сейчас дома".

Policija bija, blakus iedzīvotāji ielaida mājā, Artuss mani filmēja (priekš tiesas, teica) un paskaidroja, ka svētdien nav ieradies pēc bērna, jo oficiāli ir uz slimības lapas. Esam mājās🙏🏻 — Dārta Daneviča (@darta_avant) January 31, 2022