Падал, но пытался выехать: в Старой Риге поймали пьяного водителя

Сначала действия мужчины могли выглядеть как борьба со стихией, однако, когда водитель вышел из машины, чтобы помочь пешеходу толкнуть машину, и упал, а позже чуть не сбил помощника, у стражей порядка возникли подозрения, что у неудач может быть и некая другая причина.

Как указал начальник оперативного управления и надзора за безопасностью муниципальной полиции Риги Евгений Платайс передаче Degpunktā телеканала TV3, "в результате действий водителя возникли подозрения, что человек находится в состоянии алкогольного опьянения".

К попавшей в беду BMW выехал экипаж муниципальной полиции. Когда он добрался до увиденного в камеры видеонаблюдения автомобиля, водbтель сказал, что просто хочет подтолкнуть машину дальше, чтобы она не мешала. Во время разговора у инспекторов возникли подозрения, что водитель может быть пьян, поэтому они еще раз просмотрели видео и попросили водителя задержаться.

Вскоре выzснилось, что водитель сел за руль BMW без прав, кроме того, у него не было других документов. В свою очередь, прибывшие сотрудники Госполиции при помощи алкометра выяснили, что мужчина находится в состоянии опьянения более 2 промилле, из-за чего за поездку на расстояние в несколько метров ему придется сесть на скаvью подсудимых, так как за управление автомобилем в пьяном виде без прав начато уголовное дело.