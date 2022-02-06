Малахов тяжело болен, в СМИ попало свежее фото Заворотнюк, а новый мужчина Лободы женат?

Вот уже несколько недель в СМИ обсуждаются перемены во внешности 50-летнего телеведущего Андрея Малахова. Ходят слухи, что он начал носить парик и испытывает серьезные проблемы со здоровьем. Сам шоумен никак эти новости не комментирует.

Издание "Комсомольская правда" пишет, что якобы нашлись подтверждения этим слухам. Журналисты приводят слова одного из специалистов, к которому ранее обращался Малахов. Он рассказал, что некоторое время назад телеведущий столкнулся с серьезным вирусным заболеванием. Оно никак не проявляет себя, но может быть смертельно опасным.

Возможно, у шоумена идет хроническое течение болезни. Кроме того, СМИ пишут о синдроме, который мог развиться из-за разрушения клеток, в том числе при опухоли.

"Московский комсомолец" ссылается на результаты некого исследования. Согласно им, один из показателей превышал норму более чем в 100 раз. Однако иных подробностей эксперт не раскрыл, уточнив лишь, что Малаховым серьезно занимались.

Врачи рекомендовали телеведущему сдать анализы, в том числе на гормоны, а также онкомаркеры. По словам специалиста, в большинстве результаты не слишком обнадеживающие.

Неизвестно, что из этого правда. Сам Андрей Малахов слухи о своей болезни никак не комментирует.

Андрей Малахов ФОТО: скриншот видео

В СМИ попало свежее фото тяжелобольной Заворотнюк

Недавно в Сети появился снимок, сделанный якобы на одну из камер ГИБДД. Пользователи соцсетей утверждают, что на нем запечатлены Петр Чернышев и Анастасия Заворотнюк.

Напомним, что после того, как заговорили о болезни звезды, она пропала с экранов.

Родные Заворотнюк - ее муж, фигурист Петр Чернышов, и дети - не сообщают журналистам никаких подробностей о состоянии артистки. Также до сих пор в интернете не было ни одного кадра, на котором была бы запечатлена звезда.

В многочисленных пабликах появился снимок будто бы с камер ГИБДД. На нем запечатлена машина с мужчиной и женщиной внутри. Мужчина за рулем несколько напоминает Чернышева, а дремлющая на пассажирском кресле женщина похожа на Заворотнюк, если бы та прибавила в весе. Об этом пишет "Экспресс-газета".

Справедливости ради стоит отметить, что качество фотографии оставляет желать лучшего, так что это вполне могут быть совершенно другие люди.

Возлюбленный Светланы Лободы женат

После того, как Светлана Лобода рассталась со своим продюсером Нателлой Крапивиной, СМИ стали активнее интересоваться личной жизнью звезды. Несколько изданий уже распространили слухи о том, что певица является гражданской женой 50-летнего бизнесмена армянского происхождения Артура Гранца.

Анонимный собеседник издания "Комсомольская правда" отметил, что Гранц сейчас живет на своей вилле в испанской Марбелье. С Лободой мужчина не живет, но они встречаются.

Источник объяснил, что Гранц официально женат, а потому не может жениться на Светлане. Со своей супругой бизнесмен не живет, а не разводится якобы из-за того, что на нее записана часть его активов.