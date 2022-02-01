Дания отменяет все антиковидные ограничения

Лишь некоторые меры, связанные с контролем на въезде в страну, будут действовать в течение ближайших четырех недель.

На отмену ограничений правительство королевства пошло, несмотря на высокое число заражений в стране. По данным портала Worldometer, публикующего актуальную статистику по числу инфицирований коронавирусом в мире, с начала пандемии в Дании, население которой составляет около 5,8 млн человек, вирус SARS-CoV-2 был выявлен у 1 667 768 жителей.

При этом было зафиксировано 3755 летальных исходов у пациентов с подтвержденным диагнозом Covid-19. Побороть инфекцию удалось 1 117 188 заболевших.

Высокая доля привитых от Covid-19