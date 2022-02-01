Вт, 1.02.2022
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Страны ЕС упразднили ограничения на поездки для обладателей Covid-сертификатов

Цифровой коронасертификат. ФОТО: Shutterstock

На прошлой неделе страны Евросоюза договорились о согласованных ограничениях на поездки, которые позволят вакцинированным пассажирам свободно передвигаться по 27 странам сообщества, пишет Rus.Postimees со ссылкой на trip.ee.

До сих пор разные страны Европейского союза придерживались очень разных ограничений, и путешествие, например, в Италию по своим требованиям сильно отличалось от поездки в Ирландию. Новое соглашение, которое вступило в силу 1 февраля, должно гармонизировать ограничения.

Цифровой сертификат ЕС о вакцинации против Covid-19 теперь будет основным и определяющим фактором при пересечении границ стран ЕС.

Отмечается, что ограничительные меры будут применяться с учетом состояния здоровья человека, а не из-за эпидемиологической ситуации на региональном уровне, за исключением тех случаев, где в регионах будет зафиксирован повышенный уровень заболеваемости, например, в так называемых "красных зонах".

"Путешествующие, которые имеют действительный цифровой сертификат Covid-19 ЕС, не должны подвергаться дополнительным ограничениям на свободное передвижение", — говорится в сообщении.

Краткое изложение новых правил

  • Все, у кого есть действующий цифровой сертификат о прививках ЕС, освобождаются от тестирования и карантина. Сертификат о прививках действителен, если прививка была сделана не менее 14 дней назад вакциной, одобренной в Европейском союзе, и прошло не более 9 месяцев с момента последней дозы или была получена бустерная доза.
  • С момента перенесенного Covid-19 и последнего положительного теста прошло менее 180 дней.
  • Сделан отрицательный ПЦР-тест не позднее чем за 72 часа до прибытия или экспресс-тест на антиген не ранее, чем за 24 часа до прибытия.
  • Пассажирам без цифрового сертификата о прививках может потребоваться пройти тест перед поездкой или в течение 24 часов после прибытия.
  • Пассажирам младше 12 лет цифровой сертификат не требуется.

По данным Европейской комиссии, нынешние требования к поездкам больше себя не оправдывают, поскольку штамм омикрон и так распространяется во всех странах. Однако существует проблема, когда страны учитывают срок действия сертификата о прививках до 270 дней (до 9 месяцев). А, например, Латвия в случае вакцины Janssen считает коронасертификат действительным в течение пяти месяцев.


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