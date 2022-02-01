Вт, 1.02.2022
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Чрезвычайную ситуацию на границе с Беларусью продлили до 10 мая

Граница Латвии и Беларуси. Иллюстративное фото. ФОТО: Evija Trifanova/LETA

С учетом неизменно напряженной ситуации в сфере миграции на латвийско-белорусской границе правительство во вторник приняло решение продлить чрезвычайную ситуацию в Лудзенском, Краславском, Аугшдаугавском краях и в Даугавпилсе до 10 мая.

Министерство внутренних дел (МВД) сообщило, что с 10 августа прошлого года по 31 января этого года предотвращено незаконное пересечение государственной границы 5477 лицами. Число людей, предпринимающих попытки незаконно пересечь границу, увеличилось с 13 декабря.

В МВД поясняют, что такой стремительный рост числа незаконных пересечений латвийско-белорусской границы связан с изменением тактики: с 13 декабря граждане третьих стран пытаются нелегально пересекать границу небольшими группами от трех до 12 человек несколько раз в день и в разных местах.

Министерство указывает, что прогнозируемое финансирование на три месяца 2022 года для покрытия дополнительных расходов на продление чрезвычайной ситуации составляет 3,888 млн евро.

В первую очередь будет оцениваться возможность покрытия расходов за счет выделенных на эти цели соответствующему учреждению средств из государственного бюджета и проектов, финансируемых за счет иностранной финансовой помощи, а в случае, если их окажется недостаточно, - из программы государственного бюджета "Средства на непредвиденные расходы".

Министр внутренних дел Мария Голубева на заседании правительства отметила, что в целом органы внутренних дел в сотрудничестве с армией справились с контролем на границе успешно. Если положение на границе существенно улучшится, чрезвычайная ситуация может быть отменена раньше, чем 10 мая.

Прошлым летом правительство объявило чрезвычайную ситуацию на границе с Беларусью с 11 августа по 10 ноября, а позже продлило ее до 10 февраля этого года.

В рамках широкомасштабной гибридной атаки со стороны режима белорусского диктатора Александра Лукашенко с весны прошлого года предпринимаются попытки переправить из Беларуси в Латвию, Литву и Польшу тысячи нелегальных иммигрантов, большинство из которых прибыло в Беларусь в качестве туристов из Ирака.


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