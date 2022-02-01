Чрезвычайную ситуацию на границе с Беларусью продлили до 10 мая

Министерство внутренних дел (МВД) сообщило, что с 10 августа прошлого года по 31 января этого года предотвращено незаконное пересечение государственной границы 5477 лицами. Число людей, предпринимающих попытки незаконно пересечь границу, увеличилось с 13 декабря.

В МВД поясняют, что такой стремительный рост числа незаконных пересечений латвийско-белорусской границы связан с изменением тактики: с 13 декабря граждане третьих стран пытаются нелегально пересекать границу небольшими группами от трех до 12 человек несколько раз в день и в разных местах.

Министерство указывает, что прогнозируемое финансирование на три месяца 2022 года для покрытия дополнительных расходов на продление чрезвычайной ситуации составляет 3,888 млн евро.

В первую очередь будет оцениваться возможность покрытия расходов за счет выделенных на эти цели соответствующему учреждению средств из государственного бюджета и проектов, финансируемых за счет иностранной финансовой помощи, а в случае, если их окажется недостаточно, - из программы государственного бюджета "Средства на непредвиденные расходы".

Министр внутренних дел Мария Голубева на заседании правительства отметила, что в целом органы внутренних дел в сотрудничестве с армией справились с контролем на границе успешно. Если положение на границе существенно улучшится, чрезвычайная ситуация может быть отменена раньше, чем 10 мая.

Прошлым летом правительство объявило чрезвычайную ситуацию на границе с Беларусью с 11 августа по 10 ноября, а позже продлило ее до 10 февраля этого года.