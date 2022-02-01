Вт, 1.02.2022
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"Они наказали сами себя". Беларусь анонсировала "жесткие меры" в отношении Литвы

Иллюстративное фото ФОТО: Jānis Škapars/TVNET

Премьер-министр Беларуси Роман Головченко во вторник, 1 февраля, рассказал об ответных мерах белорусской стороны после прекращения транзита белорусского калия через Литву. Правда, какие меры, он не уточнил, пишет "Наша нива".

"Они (литовцы) наказали сами себя. Мало того, что и так неблескучая экономика Литвы несет большие потери, транспортные потери - и железная дорога, и порт Клайпедский, что собственно говоря, вызывает возмущение там, но это их внутреннее дело. Мы давно к этой ситуации готовились, мы свои поставки переориентируем. За счет более длинного плеча в России. Мы немного потеряли в маржинальности, но она будет компенсирована за счет мировых цен", - рассказал премьер.

Также Головченко сказал, что будут взысканы соответствующие штрафы в литовских судах.

"Ответные Меры будут жесткие. Мы, как принято говорить, ответим симметрично. Решение принято, оно коснется железнодорожного транспорта, который едет с территории Литвы.

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Мы предложили литовским коллегам диалог по этому вопросу, двери никогда не закрыты. Мы обратились с предложением в правовом поле провести консультации и определить дальнейшие наши взаимоотношения, так как Литва нарушила межправовое соглашение, не говоря о других документах, регулирующих вопросы транзита для стран, не имеющих выхода к морю, как для Беларуси. Мы предложили вариант, и если не ответят, мы в ближайшие дни введем ответные меры. Это будут не санкции, а ответные меры", - сказал Роман Головченко.


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