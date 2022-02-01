"Они наказали сами себя". Беларусь анонсировала "жесткие меры" в отношении Литвы

"Они (литовцы) наказали сами себя. Мало того, что и так неблескучая экономика Литвы несет большие потери, транспортные потери - и железная дорога, и порт Клайпедский, что собственно говоря, вызывает возмущение там, но это их внутреннее дело. Мы давно к этой ситуации готовились, мы свои поставки переориентируем. За счет более длинного плеча в России. Мы немного потеряли в маржинальности, но она будет компенсирована за счет мировых цен", - рассказал премьер.

Также Головченко сказал, что будут взысканы соответствующие штрафы в литовских судах.

"Ответные Меры будут жесткие. Мы, как принято говорить, ответим симметрично. Решение принято, оно коснется железнодорожного транспорта, который едет с территории Литвы.