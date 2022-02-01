СЗК предложит отказаться от ковид-сертификатов

"Многие европейские страны, в том числе наши соседи, заявили, что в связи с изменениями распространения Covid-19 и ростом охвата вакцинацией откажутся от использования сертификатов.
У существующих в Латвии в настоящее время "зеленого" и "красного" режимов тоже больше нет эпидемиологического обоснования,
так как вирусом заражаются и вакцинированные, и невакцинированные", - заявил депутат СЗК Эдгар Таварс.
"Правительство еще только думает и рассуждает, как смягчить установленные ограничения и какой могла бы быть наша жизнь после окончания чрезвычайного положения, но жители Латвии хотят быстрых действий от политиков", - отметил депутат СЗК Арманд Краузе.
В то же время СЗК подчеркивает, что рекомендованные экспертами меры эпидемиологической безопасности по-прежнему должны соблюдаться, однако сертификаты как подтверждение безопасности потеряли свой смысл.