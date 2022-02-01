Вт, 1.02.2022
По моему мнению, неадекватно и безвкусно предлагать "Евровидению" дешевую шуточную песню. Я прослушал шуточные песни, отобранные для полуфинала, и в большинстве своем в них нет ничего. Мне не было смешно. Роберто Мелони, певец, шоумен, ведущий
Роберто Мелони, певец, шоумен, ведущий

СЗК предложит отказаться от ковид-сертификатов

ФОТО: LETA

Фракция Союза зеленых и крестьян (СЗК) в Сейме подготовила законопроект, который предусматривает отказ от необходимости иметь сертификат о тестировании на Covid-19, вакцинации или перенесенном заболевании, сообщила агентству LETA представитель СЗК Даце Карклиня.

"Многие европейские страны, в том числе наши соседи, заявили, что в связи с изменениями распространения Covid-19 и ростом охвата вакцинацией откажутся от использования сертификатов.

У существующих в Латвии в настоящее время "зеленого" и "красного" режимов тоже больше нет эпидемиологического обоснования,

так как вирусом заражаются и вакцинированные, и невакцинированные", - заявил депутат СЗК Эдгар Таварс.

"Правительство еще только думает и рассуждает, как смягчить установленные ограничения и какой могла бы быть наша жизнь после окончания чрезвычайного положения, но жители Латвии хотят быстрых действий от политиков", - отметил депутат СЗК Арманд Краузе.

В то же время СЗК подчеркивает, что рекомендованные экспертами меры эпидемиологической безопасности по-прежнему должны соблюдаться, однако сертификаты как подтверждение безопасности потеряли свой смысл.


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