СЗК предложит отказаться от ковид-сертификатов

"Многие европейские страны, в том числе наши соседи, заявили, что в связи с изменениями распространения Covid-19 и ростом охвата вакцинацией откажутся от использования сертификатов.

У существующих в Латвии в настоящее время "зеленого" и "красного" режимов тоже больше нет эпидемиологического обоснования,

так как вирусом заражаются и вакцинированные, и невакцинированные", - заявил депутат СЗК Эдгар Таварс.

"Правительство еще только думает и рассуждает, как смягчить установленные ограничения и какой могла бы быть наша жизнь после окончания чрезвычайного положения, но жители Латвии хотят быстрых действий от политиков", - отметил депутат СЗК Арманд Краузе.