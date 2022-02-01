Вт, 1.02.2022
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Роберто Мелони, певец, шоумен, ведущий

15 февраля примерно у 52 000 человек истекает срок действия сертификата Covid-19

ФОТО: Evija Trifanova/LETA

По данным Национальной службы здравоохранения (NVD), около 52 тысяч латвийцев, срок действия сертификата которых истекает 15 февраля, еще не получили бустерную вакцину от Covid-19. В настоящее время третью дозу вакцины получили 44% населения Латвии, пишет LETA.

Отдел проекта вакцинации NVD сообщает, что 15 февраля в Латвии вводится срок действия цифрового сертификата. Чтобы напомнить о необходимости получить дополнительную дозу, NVD планирует рассылать напоминания этим жителям в конце рабочей недели.

К 31 января вакцину получили 447 009 латвийцев, или 44% из 1 018 833 жителей, которым пришел срок получить бустерную дозу. Из 332 000 пожилых людей старше 60 лет, которым нужно получить бустерную вакцину, ее получили 195 138 жителей, или 59%. В общей статистике бустерной вакцинации возрастные группы старше 60 лет также имеют самые высокие показатели, достигая 44% от всех фактов бустерной вакцинации.

"Мы видим, что именно бустерная вакцинация дает хороший эффект.

Последние данные эпидемиологического надзора свидетельствуют о том, что люди, получившие бустерную дозу, в четыре раза реже попадают в больницу с Covid-19, чем те, кто не был вакцинирован или не прошел курс вакцинации", - сказал представитель Центра профилактики и контроля заболеваний Юрий Перевощиков.

Бустерная вакцинация особенно важна для тех, кто получил первичную вакцинацию в начале 2021 года. По данным NVD, к 1 февраля 74% населения в возрасте 18 лет и старше, прошедшие первичную вакцинацию к 30 июня, получили бустерную вакцину или недавно переболели. В свою очередь, среди лиц старше 60 лет, привитых к 30 июня, 82% получили бустерную вакцину или недавно переболели.

Сделать прививку или получить дополнительную дозу можно как у семейных врачей, так и в кабинетах вакцинации медицинских учреждений, 21 центре вакцинации в Риге и регионах Латвии. Такие центры есть в Айзкраукле, Алуксне, Бауске, Балви, Даугавпилсе, Добеле, Елгаве, Екабпилсе, Кулдиге, Лиепае, Ливанах, Мадоне, Олайне, Резекне, Саласпилсе, Талси, Тукумсе, Вентспилсе и Валмиере. Также можно получить вакцину в пунктах вакцинации в супермаркетах и ​​во время выездной вакцинации.

Записаться на бустерную вакцинацию можно на сайте manavakcina.lv или по телефону 8989. 


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