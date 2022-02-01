"Слишком рано объявлять о победе": генеральный директор ВОЗ о снятии ограничений

"Еще слишком рано для какой-либо страны сдаваться или объявлять о победе.

Этот вирус опасен, и он продолжает развиваться на наших глазах", - сказал Гебреисус журналистам.

Сегодня Дания стала первой страной в Европейском союзе (ЕС), которая сняла все ограничения, установленные из-за Covid-19, хотя вирус продолжает быстро распространяться. Несколько других стран рассматривают возможность сделать то же самое.

ВОЗ обеспокоена, что во многих странах закрепился нарратив о том, что из-за высокой заразности омикрона и меньшей его опасности предотвращение передачи вируса больше невозможно и в этом больше нет необходимости.

"Нет ничего более далекого от правды," - сказал Гебреисус, подчеркнув, что чем выше заболеваемость, тем больше смертей.

Он отметил, что омикрон был впервые обнаружен на юге Африки десять недель назад и с тех пор в ВОЗ было зарегистрировано почти 90 миллионов случаев заражения. Это больше, чем все случаи заражения в 2020 году.

По словам гендиректора ВОЗТ, хотя омикрон более слабый штамм вируса, смертность возросла в большинстве частей мира.

Он подчеркнул важность продолжения мер по сдерживанию распространения вируса.

"Мы не призываем ни одну страну вернуться к режиму карантина", - сказал Гебреисус, добавив, что призвал все страны защищать свое население всеми имеющимися в их распоряжении средствами, а не только вакцинами.