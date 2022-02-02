Ср, 2.02.2022
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Роберто Мелони, певец, шоумен, ведущий

Какова роль витамина D в борьбе с Covid-19? Результаты новейших исследований

Иллюстративное фото ФОТО: Shutterstock/Alrandir

В условиях глобальной пандемии, вызванной вирусом Covid-19, все более актуальным становится вопрос о роли витамина D в борьбе с вирусом. Большинство медиков рекомендуют принимать его ежедневно не только для укрепления здоровья костно-мышечной системы, но и для поддержания иммунитета. Доктор Агнесе Звайгзне комментирует несколько недавних исследований, в которых выявлены важные результаты.

В Испании в январе этого года было опубликовано исследование, в котором участвовали более 4,5 млн респондентов. Согласно данным этого крупного исследования, выявлено благоприятное влияние витамина D3 (холекальциферола) в случае заболевания Covid-19. Результаты исследования показывают, что уровень витамина D в крови выше 30 нг/мл снижает риск не только заражения этим вирусом, но и тяжелого течения заболевания.

В октябре 2021 года был опубликован метаанализ, проведенный в Германии, в котором обобщаются новейшие данные из 8 различных исследований. В нем ученые из нескольких стран подчеркивают, что ежедневный прием витамина D может спасти жизнь бесчисленному количеству людей. Эти исследования показали, что уровень витамина D в крови выше 50 нг/мл помогает в борьбе с Covid-19.

Так, в своих выводах группа исследователей рекомендует комбинировать вакцинацию с адекватным уровнем витамина D в крови,

поскольку только таким способом мы действительно защитим себя от негативных последствий пандемии.

Доктор Звайгзне напоминает, что получить витамин D человек может как от солнечных лучей, так и из пищи. К сожалению, в латвийских широтах получить его в достаточном количестве естественным путем практически невозможно.

Например, из пищи мы можем получить только около 10% необходимого количества витамина D. Теоретически возможно получить дозу витамина D в летние месяцы, но этого недостаточно. На основании данных, полученных в исследовании 2015 года, проведенном Латвийской ассоциацией остеопороза и метаболических заболеваний костей, было установлено, что средний уровень витамина D у населения Латвии составляет всего 19 нг/мл. Этот результат соответствует дефициту витамина D. Следует отметить, что оптимальным уровнем витамина D считается 45-55 нг/мл.

Учитывая, что жители Латвии не могут получать необходимый уровень витамина D естественным путем, рекомендуется принимать его дополнительно с пищевыми добавками.

Витамин D традиционно доступен в масляном растворе, например, в каплях или капсулах, поскольку такая форма обеспечивает эффективное усвоение. Допустимая суточная доза пищевых добавок в Европе устанавливается EFSA, Европейским агентством по безопасности пищевых продуктов. Она составляет 1000 МЕ (международных единиц) в день для младенцев и 2000 МЕ для детей в возрасте до 10 лет. Для детей старшего возраста, взрослых, беременных женщин и кормящих матерей доза витамина D составляет 4000 МЕ в сутки. Если есть подозрение на дефицит витамина D, стоит определить его уровень лабораторным путем и и проконсультироваться с врачом, не следует ли принимать повышенную суточную дозу.


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