Ср, 2.02.2022
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Фото ⟩ У Кришьяниса Кариньша особый галстук - с оберегом

ФОТО: Valsts kanceleja

У премьер-министра Латвии Кришьяниса Кариньша необычный оберег - галстук "с защитной силой". Об этом у себя на странице в Facebook рассказало латвийское предприятие Karels, которое и изготовило аксессуар.

Так, согласно публикации, фирма специально для латвийского премьера создала галстук с изображением Лунного креста - символа, который, как считалось в древности, имеет защитную силу.

Как говорится в записи компании, дизайн галстука был разработан специально для "выполнения протокольных функций премьер-министра Латвийской Республики". 

Правда, на странице компании не говорится, есть ли такой аксессуар и у президента Латвии Эгила Левитса - коллекционера галстуков. "Пара десятков уже есть. А теперь еще и этот новый - цвета латвийского флага, подаренный телевизионной командой LNT", - признавался в 2019-м Левитс. 

Это не первый раз, когда премьер выделяется своими аксессуарами. Так, для чрезвычайного саммита Евросоюза в 2020 году Кариньш выбрал не белую или черную, а темно-синюю маску с флагом Латвии в уголке.

ФОТО: SCANPIX/REUTERS

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