Глава CNN Джефф Цукер ушел в отставку из-за отношений с коллегой

"Я, конечно, хотел бы, чтобы моя работа здесь закончилась иначе, - говорится в адресованном Цукером работникам компании сообщении. - Это все-таки было захватывающим временем, и я наслаждался каждой минутой".

56-летний Цукер добавил, что он оставит нынешнюю должность незамедлительно.

Занимая должность президента CNN с 2013 года, Цукер был одним из влиятельнейших руководителей СМИ в США.

В своем сообщении Цукер указал, что в ходе расследования в отношении бывшего телеведущего CNN Криса Куомо ему был задан вопрос о развивавшихся по обоюдному согласию отношениях с одной из его близких коллег, с которой он работал вместе более 20 лет.