Глава CNN Джефф Цукер ушел в отставку из-за отношений с коллегой
Глава телеканала CNN Джефф Цукер в среду неожиданно заявил об уходе в отставку, так как не раскрыл романтические отношения с коллегой.
Глава телеканала CNN Джефф Цукер в среду неожиданно заявил об уходе в отставку, так как не раскрыл романтические отношения с коллегой.
"Я, конечно, хотел бы, чтобы моя работа здесь закончилась иначе, - говорится в адресованном Цукером работникам компании сообщении. - Это все-таки было захватывающим временем, и я наслаждался каждой минутой".
56-летний Цукер добавил, что он оставит нынешнюю должность незамедлительно.
Занимая должность президента CNN с 2013 года, Цукер был одним из влиятельнейших руководителей СМИ в США.
В своем сообщении Цукер указал, что в ходе расследования в отношении бывшего телеведущего CNN Криса Куомо ему был задан вопрос о развивавшихся по обоюдному согласию отношениях с одной из его близких коллег, с которой он работал вместе более 20 лет.
Он признался, что отношения существовали несколько лет. Несмотря на то, что ему нужно было рассказать об этом сразу, тогда Цукер об этих отношениях умолчал.