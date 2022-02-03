Из-за обледенения затруднено движение на большей части Латвии

Сложные условия движения на основных государственных дорогах: на Айнажском шоссе (А1) на участке от Берги до поворота на Бирини, Видземском шоссе (А2) на участке от Риги до Лигатне, Валмиерском шоссе (А3) на участке от Раганы до моста через Браслу, на рижских объездных дорогах (A4 и A5), участке Даугавпилсского шоссе (A6) от Риги до Айзкраукле, Бауском шоссе (A7), Елгавском шоссе (A8), на участке Лиепайского шоссе (A9) от Риги до Каги и от перекрестка Апшупе до Аннениеки, на Вентспилсском шоссе (A10) от Риги до Усмы и на Кокнесском шоссе (P80).