Немецкий политик: в армии есть пророссийские настроения

Эти настроения отражают "ошибочные, романтические пророссийские симпатии", которые коренятся в истории, пояснил политик.

Уже бывший командир немецкого военного флота вице-адмирал Кай Ахим Шенбах недавно посоветовал выражать "большее уважение президенту России Владимиру Путину и христианской России".

В свою очередь, парламентарий партии евроскептиков "Альтернатива Германии" (AFD) генерал Иоахим Вундрак критиковал "рост паники в связи с Россией".

В соответствии с объяснением Кизветера, начало пророссийских настроений среди офицеров немецкой армии находится в общих сражениях против Наполеона.

Другой фактор - наследие канцлера Пруссии Отто фон Бисмарка, который надеялся "интегрировать Россию в европейский порядок".

"Этот подход сохранился в имперской армии даже во время Первой мировой войны, когда наши страны находились на разных сторонах фронта".

В свою очередь, после той войны у российских большевиков и немецких коммунистов была уверенность, что Германия и Россия могут совместно устроить глобальную революцию.

Позже обе страны разделили между собой Восточную Европу с помощью пакта Молотова-Риббентропа, который подготовил дорогу для вторжения Германии и СССР в Польшу 1939 года.

"И пусть Гитлер отклонился от этой традиции, напав на Советский Союз, в армии Германии выжили определенные симпатии".

"В Бундесвере представлены разные мнения", - указал политик CDU, одновременно отвергая предположения, что в армии Германии есть "поклонники авторитарной власти президента России".