Убийство латышки в Ирландии: полицейский в отставке обвиняет коллег в халатности

Адвокат на пенсии стал козлом отпущения высокопоставленных офицеров после того, как указал на сбой в системе, который привел к убийству Саулите.

Мать двоих детей была застрелена в ноябре 2006 года профессиональным убийцей у ее дома в Дублине. В то время у Саулите был спор со своим бывшим ливанским партнером по поводу прав на опеку над ее трех- и пятилетними детьми. На момент убийства латышки бывший партнер находился в тюрьме, и до сих пор за убийство Саулите никого так и не судили.

Бывший полицейский подвергся резкой критике после того, как выяснилось, что за пять дней до расстрела у правоохранителей было заявление женщины, в котором та выражала опасение за свою жизнь.

Теперь бывший сотрудник полиции рассказывает, что старшие по званию полицейские начали целенаправленное преследование его после того, как он сообщил о "системном сбое" в расследовании, которое привело к смерти Байбы.

Уильям Хьюз и его коллега Деклан Нихан в период с 2004 по 2006 год расследовали похищение двух детей Байбы. Хьюз принял заявление от женщины, в котором говорилось, что она "очень боится" за свою жизнь.

Он утверждает, что правоохранители неадекватно отреагировали на расследование убийства, а также сообщает, что, когда он выразил обеспокоенность по поводу хода расследования еще перед смертью Саулите, на него несколько раз нападали.

"Многие связанные с этим преступления, в том числе похищение детей и угрозы Байбе и ее адвокату Джону Хенеси в 2006 году, не были должным образом связаны и скоординированы", - сказал Хьюз. Пенсионер утверждает, что полиция предала Саулите.

Трибунал рассмотрит ряд вопросов, связанных с обвинениями отставного сотрудника полиции. К ним относятся попытки высокопоставленных лиц "исключить" его из расследования, дискредитировать и сделать козлом отпущения за его опасения по поводу раскрытия защищенной информации.

После длительного отпуска по болезни в 2013 году Хьюз вышел на пенсию по состоянию здоровья, и ему поставили диагноз посттравматическое стрессовое расстройство.