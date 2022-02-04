"Висели как виноград на ветке". В Плявниеках жителей многоэтажки донимают крысы

Чтобы снять грызунов в действии, жильцам пятого дома по улице Андрей Сахарова не нужно специально ждать. В качестве источника корма крысы регулярно используют мусорные контейнеры, а свои тайники они создали там же в дырах, ведущих в подвал. По непонятной причине, грызуны обжились именно в первой подъезде.

"Когда приезжают сборщики мусора, крысы висят на контейнерах как виноград на ветке. Когда я иду с мешком, чтобы выбросить мусор, я слышу как они шуршат", - рассказала жительница дома.

О том, чтобы крысы не появлялись, заботится домашний любимец пожилой дамы. Единственная кошачья семья, которая когда-то хозяйничала в округе, какое-то время уже не появлялась, народ допускает, что если бы было пару котов, проблемы с грызунами бы не существовало.

После визита грызуна щель у кухонной раковины была забетонирована, и непрошенные гости хотя бы пока что квартиру не навещали.

О проблеме крыс обслуживающей компании сообщали неоднократно, и предприятие Rīgas тamu pārvaldnieks (RNP) дало комментарий о нынешней ситуации в доме по улице Андрея Сахарова.

"Принимая во внимание, что значительно обострилась ситуация с распространением Covid-19, люди больше находятся дома, что прямым образом влияет на рост объема продовольственных отходов. Ситуацию осложняет и обстоятельство, что жители часто после выбрасывания мусора не закрывают крышки контейнеров", - указали в RNP.