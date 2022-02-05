Лже-сотрудники Luminor выкрали у рижанина 6000 евро

По данным полиции, за последние дни поступила информация о восьми жителях Латвии, пострадавших от действий лже-банковских служащих.

Полиция предупреждает общественность, что мошенники рассылают жителям электронные письма от имени банка Luminor, призывая открыть ссылку на поддельную страницу интернет-банка.

1 февраля в рижский Земгальский полицейский участок поступило заявление от мужчины, который сообщил, что, перейдя по ссылке, присланной в таком письме, и введя данные Smart-ID, с его счета были сняты 6000 евро. В полицию обращались жители, которые также сообщали о подобных письмах, но не стали жертвами мошенников.

Отправка мошеннических электронных писем с целью похищения банковских реквизитов, в том числе от имени других предприятий и учреждений - обычное явление. Преступники, чтобы завоевать доверие, также имитируют визуальную идентичность кредитных учреждений или компаний.

В полиции отмечают, что в таких случаях адрес электронной почты, с которого было отправлено мошенническое письмо, не совпадает с официальным адресом электронной почты компании. Адреса мошеннических сайтов, посетить которые приглашаются потенциальные жертвы, также не совпадают с адресами официальных сайтов компаний.

Все более распространенными становятся мошеннические звонки, когда злоумышленники выдают себя за банковских служащих и заявляют о незаконной деятельности на банковских счетах, после чего пытаются также получить данные для входа в интернет-банк.

На этой неделе в течение четырех дней, с 31 января по 3 февраля, поступила информация от восьми латвийцев, пострадавших от лже-банковских служащих.

Полиция призывает граждан быть осторожными, беречь свои личные данные и данные банковских счетов, не открывать ссылки, полученные в подозрительных электронных письмах, и критически оценивать любую полученную информацию!