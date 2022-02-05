Венедиктов: Дойдут ли русские танки до Киева?

"Дойдут ли (российские) танки до Киева? Нет! Что может быть, по-моему Лавров, проговорился очень здорово и те, кто внимательно слушал "Эхо", это увидели. Есть регион, он сильно напоминает Палестину. Там есть полевые командиры, которые контролируют Донбасс – ЛНР, ДНР», - рассказал Венедиктов.

По его словам, многое зависит от этих людей. "У них (полевых командиров) огромные собственные интересы, они заинтересованы в том, чтобы никто не договорился. Кто здесь власть – мы здесь власть. Один контролирует уголь, второй руду, третий наркотики и т.д. Любой порядок – это им конец. У них вооруженные отряды, если дело будет двигаться к какому-то перемирию, они его нарушат. Начнется стрельба, они могут переходить эту линию разграничения, стрелять друг в друга итд. И хватит ли разума и нервов с одной стороны у российского руководства, а с другой у украинского не влезть туда с танками и с криками наших бьют?", - заметил Венедиктов.