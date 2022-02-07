Больница Страдиня: Работаем с большими сложностями, но пока справляемся

Это осложняет работу персонала, особенно медсестер, так как на место заболевших работников нужно направить других, проинформировала больница.

В данный момент плановые услуги в больнице еще обеспечиваются. Представитель медучреждения указала, что сейчас в приоритете - срочные пациенты, лечение которых откладывать нельзя.

"В больнице [работаем] с большими трудностями, но мы еще справляемся. Посты медсестер сокращены, чтобы закрыть пустые рабочие места", - пояснила представитель больницы.

Несмотря на это, сегодня или завтра, 8 февраля будет оценено снижение объема плановых услуг. Решение будет зависеть от роста числа заболевших сотрудников.

Между работниками, которые заразились Covid-19 снова, и теми, кто уже выздоровел, происходит постоянная ротация. "Там очень хрупкое равновесие, и нам нужно понимать, сколько возвращаются, все время нужно следить за данными", - отметили в больницею

Особо напряженный режим медучреждение прогнозирует именно на этой неделе. Сейчас активно ведется работа по планированию.