Больница Страдиня: Работаем с большими сложностями, но пока справляемся
В данный момент в Клинической университетской больнице им. П. Страдиня (PSKUS) Covid-19 болеют 227 работников, сообщает агентство LETA.
В данный момент в Клинической университетской больнице им. П. Страдиня (PSKUS) Covid-19 болеют 227 работников, сообщает агентство LETA.
Это осложняет работу персонала, особенно медсестер, так как на место заболевших работников нужно направить других, проинформировала больница.
В данный момент плановые услуги в больнице еще обеспечиваются. Представитель медучреждения указала, что сейчас в приоритете - срочные пациенты, лечение которых откладывать нельзя.
"В больнице [работаем] с большими трудностями, но мы еще справляемся. Посты медсестер сокращены, чтобы закрыть пустые рабочие места", - пояснила представитель больницы.
Между работниками, которые заразились Covid-19 снова, и теми, кто уже выздоровел, происходит постоянная ротация. "Там очень хрупкое равновесие, и нам нужно понимать, сколько возвращаются, все время нужно следить за данными", - отметили в больницею
Особо напряженный режим медучреждение прогнозирует именно на этой неделе. Сейчас активно ведется работа по планированию.
Всего в больнице чуть более 3000 работников.