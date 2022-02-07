Павлютс: до 15 февраля правительство не будет решать о послаблении ограничений

Он отмечает, что можно будет пересмотреть ограничения на рабочее время, квадратуру торговых залов, количество посетителей, перечень закрытых отраслей и другие ограничения. По вопросу школ Павлютс поясняет, что стабилизация омикрон-волны в образовательных учреждениях позволяет уже со следующей недели начать дискуссии о возможности предложить детям существенные облегчения как в школах, так и в других местах - путем пересмотра системы контактных лиц и ослабления других мер безопасности для детей.

По словам Павлютса, вакцинация и бустерная вакцинация, а также качественные маски по-прежнему являются эффективными мерами как групповой, так и индивидуальной защиты, поэтому важно продолжать пользоваться ими. Исключения могут обсуждаться на основании анализа рисков.

Как сообщалось, в понедельник, 7 февраля, на внеочередном заседании совета по народному хозяйству министр экономики Янис Витенбергс (Национальное объединение) получил от представителей крупнейших предпринимательских организаций "мандат" на отмену ограничений в связи с Covid-19 и приостановку действия сертификатов о вакцинации.