Пн, 7.02.2022
Нам в Латвии не нужен праздник, чтобы выпить. В Бразилии много пьют в канун Нового года, на карнавале, а в Латвии будто пьют, потому что сегодня понедельник. Фелипе Габриэль, проживающий в Латвии бразильский блогер
Фелипе Габриэль, проживающий в Латвии бразильский блогер

Павлютс: до 15 февраля правительство не будет решать о послаблении ограничений

Даниэль Павлютс ФОТО: Ilmārs Znotiņš, Valsts prezidenta kanceleja

Ожидается, что пик вспышки заболеваемости омикроном будет достигнут в ближайшее время, а к марту начнется спад, поэтому Кабинет министров сможет принять решение о значительном ослаблении с 1 марта ограничений в связи с Covid-19 не ранее 15 февраля, - сообщил после встречи с президентом Эгилом Левитсом в Twitter министр здравоохранения Даниэль Павлютс.

Он отмечает, что можно будет пересмотреть ограничения на рабочее время, квадратуру торговых залов, количество посетителей, перечень закрытых отраслей и другие ограничения. По вопросу школ Павлютс поясняет, что стабилизация омикрон-волны в образовательных учреждениях позволяет уже со следующей недели начать дискуссии о возможности предложить детям существенные облегчения как в школах, так и в других местах - путем пересмотра системы контактных лиц и ослабления других мер безопасности для детей.

По словам Павлютса, вакцинация и бустерная вакцинация, а также качественные маски по-прежнему являются эффективными мерами как групповой, так и индивидуальной защиты, поэтому важно продолжать пользоваться ими. Исключения могут обсуждаться на основании анализа рисков.

Как сообщалось, в понедельник, 7 февраля, на внеочередном заседании совета по народному хозяйству министр экономики Янис Витенбергс (Национальное объединение) получил от представителей крупнейших предпринимательских организаций "мандат" на отмену ограничений в связи с Covid-19 и приостановку действия сертификатов о вакцинации.

Подготовленную Министерством экономики стратегию и мнения, высказанные предпринимателями, министр также представит в понедельник на заседании коалиции.


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