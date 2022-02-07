Пн, 7.02.2022
Нам в Латвии не нужен праздник, чтобы выпить. В Бразилии много пьют в канун Нового года, на карнавале, а в Латвии будто пьют, потому что сегодня понедельник. Фелипе Габриэль, проживающий в Латвии бразильский блогер
Фелипе Габриэль, проживающий в Латвии бразильский блогер

Предприниматели поддерживают снятие ограничений и отмену ковид-сертификатов

Янис Витенбергс ФОТО: Edijs Pālens/LETA

В понедельник, 7 февраля, на внеочередном заседании совета по народному хозяйству министр экономики Янис Витенбергс (Национальное объединение) получил от представителей крупнейших предпринимательских организаций "мандат" на отмену ограничений в связи с Covid-19 и приостановку действия сертификатов о вакцинации, сообщили в Министерстве экономики.

В понедельник на внеочередном заседании совета с предпринимателями обсуждалась подготовленная Минэкономики стратегия выхода из режима чрезвычайного положения и были заслушаны предложения предпринимателей по снятию ограничений, введенных из-за Covid-19 и влияющих на бизнес.

Подготовленную Министерством экономики стратегию и мнения, высказанные предпринимателями, министр также представит в понедельник на заседании коалиции.

"До сих пор сдерживание Covid-19 в Латвии осуществлялось с помощью метода ограничений. Однако в ряде европейских стран, особенно в соседних с нами странах Эстонии и Литве, большинство ограничений снято, что привело к значительной потере конкурентоспособности наших компаний. Предприниматели признают: на работу отрицательно влияют не только эти существенные различия с соседними странами, но и постоянная непредсказуемость и неопределенность", - указывает Витенбергс.

В ходе встречи предприниматели подчеркнули, что и государство, и компании заинтересованы в скорейшем преодолении пандемии и создании максимально безопасных условий на производственных предприятиях, при оказании услуг и на каждом рабочем месте. За эти два года на предприятиях накопился большой опыт по созданию безопасных условий, поэтому пришло время отказаться от обязательных требований путем разработки рекомендаций по безопасности среды для различных отраслей, отмечают представители Минэкономики.

Предложение, подготовленное министерством, предусматривает не позднее 1 марта отменить ограничения на рабочее время и торговую площадь, ограничения на собрания, а также специальный порядок по разделению потоков детей на массовых мероприятиях путем регистрации посетителей. Минэкономики рекомендует предоставить работодателям больше полномочий для индивидуальной оценки рисков и принятия конкретных мер по их снижению.

При этом министерство также предлагает установить общие принципы эпидемиологической безопасности для всех отраслей, позволяющие всем предприятиям, в том числе поставщикам запрещенных в настоящее время услуг и организаторам различных мероприятий отказаться от перерегулирования секторов и присоединиться к т.н. балтийскому пузырю.

Министерство также призывает пока оставить в силе требование об использовании медицинских масок и респираторов FFP2 в помещениях и на улице в общественных местах. Однако с 1 мая, если не будет существенного роста заболеваемости Covid-19 и переполненности больниц, также должны быть сняты ограничения на проведение массовых массовых мероприятий и требование о ношении масок в общественных местах.

Параллельно министерство предлагает отказаться от необходимости предоставления справки о вакцинации или перенесенном заболевании Covid-19 как для очной работы, так и для оказания и получения услуг. "Требование о наличии сертификата должно быть пока сохранено на проведение организованных или частных собраний численностью более 1000 человек, а также публичных мероприятий с числом посетителей более 1000 человек. Что касается работы в очном режиме, то это требование работодатель мог бы применять по своему усмотрению", - заявили в Минэкономики.

По словам представителей министерства, предприниматели высоко оценили ранее введенные государством условия для более безопасной повседневной жизни, такие как переход на удаленную форму работы, введение сертификатов о вакцинации и мотивирование работников к вакцинации, результаты которых можно оценить только сейчас.

Министерство отмечает, что по мере роста заболеваемости Covid-19 в настоящее время очевидно, что вакцинированные работники болеют меньше и в более легкой форме, а также быстрее возвращаются на работу, что не оказывает критического влияния на бизнес. В то же время бизнес-организации подчеркнули, что потребность в сертификатах в настоящее время исчерпала себя - не только с учетом нормативных различий с соседними странами, приводящих к снижению конкурентоспособности нашего бизнеса, но и того факта, что в отраслях растет нелегальная занятость, создающая неравную конкуренцию внутри страны.

Комментируя призыв Минэкономики изменить порядок использования сертификатов Covid-19, Витенбергс в понедельник в программе Spried ar Delfi отметил, что министерство призывает отказаться от использования сертификатов лишь на время, учитывая, что следующей осенью возможны новые мутации Covid-19.

"Сертификат хорошо сработал при дельта-варианте и действительно помог медицинской отрасли избежать переполненности больниц, а людей оградил от массовой заболеваемости. Но мы видим, что в случае с этой мутацией сертификаты не выполняют свою функцию и по сути являются ограничением лишь для отраслей экономики и нашего общества", - сказал он.

Пандемия Covid-19, вызвавшая в глобальном масштабе самый продолжительный, обширный и глубокий кризис в индустрии туризма в истории, и в Латвии оказала наиболее пагубное влияние на туризм. Учитывая, что индустрия гостеприимства и общественного питания, а также авиация подверглись наибольшим ограничениям во время пандемии Covid-19, Минэкономики предлагает с 1 марта отказаться от перерегулирования сферы туризма и путешествий и включиться в т.н. балтийский пузырь путем синхронизации различных требований.

"В настоящее время многие страны уделяют повышенное внимание тому, как восстановить туристические потоки, как способствовать оживлению отрасли. В целях развития туризма в краткосрочной перспективе министерство призывает снять ограничения для всех въезжающих из-за границы людей, привитых от Covid-19 в их родной стране", - заявляет Министерство экономики.

В то же время министерство поощряет дополнительные усилия по повышению медицинской грамотности в обществе путем разработки общих рекомендаций о том, как человек может защитить себя и своих сотрудников. Рекомендации могут включать соблюдение социальной дистанции, сохранение работы в удаленном режиме, проветривание, требование о соблюдении гигиены и дезинфекции, а также проведение скринингов.


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