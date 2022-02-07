Предприниматели поддерживают снятие ограничений и отмену ковид-сертификатов

Предложение, подготовленное министерством, предусматривает не позднее 1 марта отменить ограничения на рабочее время и торговую площадь, ограничения на собрания, а также специальный порядок по разделению потоков детей на массовых мероприятиях путем регистрации посетителей. Минэкономики рекомендует предоставить работодателям больше полномочий для индивидуальной оценки рисков и принятия конкретных мер по их снижению.

При этом министерство также предлагает установить общие принципы эпидемиологической безопасности для всех отраслей, позволяющие всем предприятиям, в том числе поставщикам запрещенных в настоящее время услуг и организаторам различных мероприятий отказаться от перерегулирования секторов и присоединиться к т.н. балтийскому пузырю.

Министерство также призывает пока оставить в силе требование об использовании медицинских масок и респираторов FFP2 в помещениях и на улице в общественных местах. Однако с 1 мая, если не будет существенного роста заболеваемости Covid-19 и переполненности больниц, также должны быть сняты ограничения на проведение массовых массовых мероприятий и требование о ношении масок в общественных местах.

Параллельно министерство предлагает отказаться от необходимости предоставления справки о вакцинации или перенесенном заболевании Covid-19 как для очной работы, так и для оказания и получения услуг. "Требование о наличии сертификата должно быть пока сохранено на проведение организованных или частных собраний численностью более 1000 человек, а также публичных мероприятий с числом посетителей более 1000 человек. Что касается работы в очном режиме, то это требование работодатель мог бы применять по своему усмотрению", - заявили в Минэкономики.

По словам представителей министерства, предприниматели высоко оценили ранее введенные государством условия для более безопасной повседневной жизни, такие как переход на удаленную форму работы, введение сертификатов о вакцинации и мотивирование работников к вакцинации, результаты которых можно оценить только сейчас.

Министерство отмечает, что по мере роста заболеваемости Covid-19 в настоящее время очевидно, что вакцинированные работники болеют меньше и в более легкой форме, а также быстрее возвращаются на работу, что не оказывает критического влияния на бизнес. В то же время бизнес-организации подчеркнули, что потребность в сертификатах в настоящее время исчерпала себя - не только с учетом нормативных различий с соседними странами, приводящих к снижению конкурентоспособности нашего бизнеса, но и того факта, что в отраслях растет нелегальная занятость, создающая неравную конкуренцию внутри страны.

Комментируя призыв Минэкономики изменить порядок использования сертификатов Covid-19, Витенбергс в понедельник в программе Spried ar Delfi отметил, что министерство призывает отказаться от использования сертификатов лишь на время, учитывая, что следующей осенью возможны новые мутации Covid-19.

"Сертификат хорошо сработал при дельта-варианте и действительно помог медицинской отрасли избежать переполненности больниц, а людей оградил от массовой заболеваемости. Но мы видим, что в случае с этой мутацией сертификаты не выполняют свою функцию и по сути являются ограничением лишь для отраслей экономики и нашего общества", - сказал он.

Пандемия Covid-19, вызвавшая в глобальном масштабе самый продолжительный, обширный и глубокий кризис в индустрии туризма в истории, и в Латвии оказала наиболее пагубное влияние на туризм. Учитывая, что индустрия гостеприимства и общественного питания, а также авиация подверглись наибольшим ограничениям во время пандемии Covid-19, Минэкономики предлагает с 1 марта отказаться от перерегулирования сферы туризма и путешествий и включиться в т.н. балтийский пузырь путем синхронизации различных требований.

"В настоящее время многие страны уделяют повышенное внимание тому, как восстановить туристические потоки, как способствовать оживлению отрасли. В целях развития туризма в краткосрочной перспективе министерство призывает снять ограничения для всех въезжающих из-за границы людей, привитых от Covid-19 в их родной стране", - заявляет Министерство экономики.