Раскрыты новые подробности отношений Даневичи и Кайминьша

Близкий к паре человек сообщил изданию Privāta Dzīve, что решение о расставании приняла Дарта, поскольку споры становились все более острыми. Артус надеялся, что этого не произойдет. Но незадолго до нового года, она сделала последний шаг - подыскала себе квартиру.

Андрей Экис, режиссер сериала "Ничего не бойся", снимавший серии второго сезона в теплых странах в декабре, рассказал изданию Privātā Dzīve: "Когда Дарта уже прошла кастинг и была выбрана на роль, Артус позвонил мне и сказал, что очень она заинтересована в съемках этого проекта. Я хвалю его за это, потому что считаю колоссальным, что мужчина соглашается заботиться о ребенке, пока Дарта снимается.

Но когда мы были в Коста-Рике, мы догадались, что там полная задница.

Я понял, что дома все вверх дном. Я чувствовал, когда эти двое созванивались, а когда нет. Можно было догадаться, кому было труднее. Но Дарта - профессиональная актриса. То, что происходило дома, никак не повлияло на съемочный процесс. Напротив. Когда были сцены драк, Дарта отлично поддавалась".

Андрей Экис объясняет, что в таких ситуациях он не может проявить солидарность с мужчинами: "Я на стороне женщин, потому что именно они обычно остаются с детьми. Когда у женщины появляется ребенок, она становится уязвимой".

Уже сообщалось, что в понедельник, 31 января, актриса театра "Дайлес" Дарта Даневича опубликовала тревожный твит, утверждая, что отец ее сына, депутат Сейма Артус Кайминьш, взял ребенка и отказывается сообщить, где они находятся.

Два часа спустя своей версией произошедшего поделился сам Кайминьш, написав: "Мне надо ответить на публично распространенную информацию. Да, мы с Дартой живем отдельно и заключили обоюдно подписанный договор о том, как мне видеться с сыном. Абсолютно не понимаю мотивы твита Дарты, потому что она знает, что мы с сыном находимся по моему месту жительства. Сына взял сегодня около 17:30 у Дарты. Согласно договору - сын у меня до утра среды. Я не привык публично комментировать свою личную жизнь, но вынужден это сделать. К сожалению, наш мальчик больше всех пострадал от этой ненужной публичности".

Даневича в ответ на запись Кайминьша заявила, что он лжет, и приложила фотографию договора, в котором утвержден порядок встреч отца с сыном.