Некий вакцинированный человек, который заболел в начале января, открыл больничный лист Б, но позднее выяснилось, что был создан лист А. Денежно проиграли и работодатель, так и заболевший. Портал Apollo выяснил, почему возникла такая ситуация.

Человек болел Covid-19 с 3 по 12 января, и открыл больничный лист Б, как это было принято для вакцинированных лиц до 31 декабря. Однако позже выяснилось, что открылся не лист Б, а А.

"Это означает, что денег будет меньше, а расходы буду возложены на работодателя", - сказал заболевший.

В прошлом году правительство постановило, что с 6 ноября по 31 декабря болеющим Covid-19 или находящимися в карантине дома вакцинированным, переболевшим лицам с первого дня заболевания будет выдан и оплачен больничный лист Б.

В свою очередь, новое решение в связи с порядком оплаты больничного листа был снова принят и вступил в силу 17 января этого года.

Герой этой истории считает, что это нечестно по отношению к людям, которые болели с 1 по 16 января, как и к их работодателям.

Директор Департамента социального страхования Министерства благосостояния Сандра Стабиня отрицает, что министерство отреагировало запоздало:

"Высказанные опасения понятны, и мы можем согласиться с тем, что во время быстрого заболевания Covid-19 важно принимать решения о мерах поддержки по возможности своевременно".

Она также подтвердила, что в период с 1 января по 16 января 2022 года в случае заболевания Covid-19 был обеспечен порядок выдачи больничных листов -первоначально выдан больничный лист А, а с 11-го дня нетрудоспособности - лист Б, который оплачивается государством, как и в всех других заболеваний, в том числе и инфекционных. Таким образом, это не могло бы считаться ухудшением ситуации, так как в силе был обычный порядок выдачи больничных листов.

"После политических дискуссий о необходимости продолжения поддержки предпринимателей и жителей (оценивая распространение заболеваемости Covid-19), проходивших в начале января, правительство приняло решение о том, что с 17 января по 28 февраля вновь будет введен иной порядок оплаты больничных в случае заболевания и карантина Covid-19 - будет выдаваться лист нетрудоспособности Б.

Это государственное и политическое решение, кому и когда установить дополнительную поддержку", - пояснила Стабиня.

"Условия об различном порядке оплаты больничных листов в случае болезни и карантина Covid-19 до сих пор установлены с целью оказания поддержки работодателям в уменьшении расходов, и эти условия являются конечными по времени", - указывает представитель министерства.