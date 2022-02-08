Зендая рассказала о том, что у нее остались шрамы после съемок "Эйфории"

В пятой серии у героини Зендаи Ру происходит нервный срыв из-за того, что ее мать избавляется от запрещенных веществ. В истерике главная героиня проламывает ногами дверь в комнату, в которой прячутся члены ее семьи. А позже девушка убегает из дома, когда ее мать и сестра пытаются отвезти ее в реабилитационный центр.

"Это был очень тяжелый день. Я избила себя. У меня до сих пор есть шрамы на ногах и довольно много синяков", - сказала она.