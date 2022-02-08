За взятку в виде 48 кг меда на скамью подсудимых сели двое полицейских

Согласно публично доступной информации, обвиняемыми по делу являются Айгар Галейс и Улдис Ридзиниекс.

Оба сотрудника Госполиции обвиняются по третьей части 320-го пункта Уголовного кодекса - взяточничество в группе.

За такое преступление грозит лишение свободы на срок от двух до десяти лет, с конфискацией имущества или без нее и с лишением прав на конкретное занятие или прав занимать определенную должность на срок до пяти лет.

Прокуратура считает, что мед в виде взятки был потребован и получен от водителя транспортного средства в обмен за неоформление административного нарушения за нарушения правил дорожного движения.