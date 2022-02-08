Вт, 8.02.2022
15 февраля правительство должно решить, как мы будем жить после 1 марта Даниэль Павлютс, министр здравоохранения
Даниэль Павлютс, министр здравоохранения

За взятку в виде 48 кг меда на скамью подсудимых сели двое полицейских

Мед. Иллюстративное фото ФОТО: Pixabay

Суд по экономическим делам 16 февраля продолжит рассматривать уголовное дело, по которому двое полицейских обвиняются в принятии взятки в размере около 48 килограммов меда от водителя транспортного средства, сообщает агентство LETA.

Согласно публично доступной информации, обвиняемыми по делу являются Айгар Галейс и Улдис Ридзиниекс.

Оба сотрудника Госполиции обвиняются по третьей части 320-го пункта Уголовного кодекса - взяточничество в группе.

За такое преступление грозит лишение свободы на срок от двух до десяти лет, с конфискацией имущества или без нее и с лишением прав на конкретное занятие или прав занимать определенную должность на срок до пяти лет.

Прокуратура считает, что мед в виде взятки был потребован и получен от водителя транспортного средства в обмен за неоформление административного нарушения за нарушения правил дорожного движения.

К обвиняемым применена не связанная с лишением свободы мера пресечения, в том числе запрет на исполнение конкретных обязанностей в Госполиции.


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