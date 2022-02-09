Тина Канделаки стала и.о. директора ТНТ

"Перед телеканалом ТНТ стоят амбициозные задачи - как по части телеэфира, так и в цифровой среде. У Тинатин Канделаки есть все компетенции и опыт, чтобы достичь поставленных целей", — так прокомментировал изменения глава холдинга Александр Жаров.

Сама Канделаки поблагодарила Жарова за доверие, а Петренко за поддержку.

Сам Петренко не уходит из "Газпром-медиа", он останется там в статусе советника генерального директора.

"Ухожу со спокойным сердцем, понимая, что канал в надежных руках", - сказал Петренко.