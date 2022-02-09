Тина Канделаки стала и.о. директора ТНТ
Бывший директор ТНТ Роман Петренко покинул свой, и его обязанности, по крайней мере, временно будет исполнять Тина Канделаки, сообщает "Газпром-медиа".
Бывший директор ТНТ Роман Петренко покинул свой, и его обязанности, по крайней мере, временно будет исполнять Тина Канделаки, сообщает "Газпром-медиа".
"Перед телеканалом ТНТ стоят амбициозные задачи - как по части телеэфира, так и в цифровой среде. У Тинатин Канделаки есть все компетенции и опыт, чтобы достичь поставленных целей", — так прокомментировал изменения глава холдинга Александр Жаров.
Сама Канделаки поблагодарила Жарова за доверие, а Петренко за поддержку.
Сам Петренко не уходит из "Газпром-медиа", он останется там в статусе советника генерального директора.
"Ухожу со спокойным сердцем, понимая, что канал в надежных руках", - сказал Петренко.
Напомним, что Канделаки долгое время занимала пост генпродюсера "Матч ТВ". В сентябре 2021 года она заняла должность управляющего директора подразделения "Газпром-Медиа", отвечающего за развлекательные телеканалы: ТНТ, ТВ3, "Пятница", "Суббота", ТНТ4 и 2×2.